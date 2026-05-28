Διεθνείς διακρίσεις και ευρωπαϊκή αναγνώριση για τα κυπριακά ταλέντα

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση της για τις εξαιρετικές εμφανίσεις και τις σημαντικές επιτυχίες των νεαρών Κύπριων αντισφαιριστών στα δύο διεθνή πρωταθλήματα Tennis Europe U16 Category 3 που φιλοξενήθηκαν τον τελευταίο μήνα στη Λάρνακα.

Οι δύο διοργανώσεις, το TE U16 Herodotou Tennis Academy G3 by DUNLOP και το TE U16 Larnaka Club G3, έδωσαν την ευκαιρία στους Κύπριους αθλητές και αθλήτριες να αγωνιστούν σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο εντός έδρας, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες αλλά και σπουδαίες διακρίσεις.

Στα Μονά Αγόρια του TE U16 Herodotou Tennis Academy G3 by DUNLOP, ο Άθως Καρακατσιάνης πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία κατακτώντας τον τίτλο χωρίς να απωλέσει σετ μέχρι τον ημιτελικό. Ο Κύπριος πρωταθλητής επικράτησε διαδοχικά των Ανδρέα Κωνσταντίνου, Αλέξανδρου Αναστασίου, Nikolai Florinta (Μολδαβία), Μάρκο Κοβτουνόφσκι (Ουκρανία) και στον τελικό του Olivier Krupa (Πολωνία), κατακτώντας πανάξια το τρόπαιο.

Η πορεία του Καρακατσιάνη:

«32»: vs Ανδρέα Κωνσταντίνου 6-1, 6-1

«16»: vs Αλέξανδρο Αναστασίου 6-0, 6-2

Προημιτελικά: vs Nikolai Florinta (MLD) 6-3, 6-2

Ημιτελικά: vs Μάρκο Κοβτουνόφσκι (UKR) 7-6, 4-6, 6-2

Τελικός: vs Olivier Krupa (POL) 6-2, 6-1

Στο ίδιο πρωτάθλημα, ο Άθως Καρακατσιάνης σημείωσε ακόμη μία σημαντική επιτυχία φτάνοντας στον τελικό του Διπλού μαζί με τον Βασίλη Βραχίμη, όπου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση.

Στα Κορίτσια του ίδιου τουρνουά, η Χρύσα Μάιρα Τιτοπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα Μονά, ενώ ήταν επίσης φιναλίστ στο Διπλό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική της πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο δεύτερο πρωτάθλημα, το TE U16 Larnaka Club G3 , η Άντρεα Γεωργίου Παπακυριάκου έδωσε συνέχεια στις κυπριακές επιτυχίες κατακτώντας τον τίτλο στα Μονά Κοριτσιών. Η Κύπρια πρωταθλήτρια επικράτησε των Καρολίνα Μαλοβάνα, Ζωής Νόλα, Μαρίας Κουκούτσι και Δανάης Μαργαρίτη στον τελικό, ολοκληρώνοντας αήττητη την πορεία της.

H πορεία της Παπακυριάκου :

«16»: vs Καρολίνα Μαλοβάνα 6-0, 6-3

Προημιτελικά: vs Ζωή Νόλα 6-0, 6-1

Ημιτελικά: vs Μαρία Κουκούτσι 6-3, 6-3

Τελικός: vs Δανάη Μαργαρίτη 6-1, 6-3

Παράλληλα, η Κύπρος πανηγύρισε δύο ακόμη τίτλους στα Διπλά. Η Φωτεινή Μαρία Φωτοπούλου και η Δανάη Μαργαρίτη κατέκτησαν το τρόπαιο στα Κορίτσια, ενώ ο Γιάννης Λεοντής μαζί με τον Μάρκο Κοβτουνόφσκι αναδείχθηκαν πρωταθλητές στα Διπλά Αγοριών.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μαζική παρουσία Κυπρίων αθλητών και αθλητριών στις δύο διοργανώσεις.

Στα Αγόρια του TE U16 Herodotou Tennis Academy G3 by DUNLOP συμμετείχαν οι Δημήτρης Χριστοφή (Προημιτελικά), Θεόδωρος Αναστάση (Προημιτελικά), Αλέξανδρος Αναστασίου (Γύρος των 16), Θησέας Κλεάνθους (Γύρος των 16), Γιόνας Χαραλαμπίδης (Γύρος των 16), Βασίλης Βραχίμης (Γύρος των 16), Κρίστοφερ Αθηνάκης, Μιχαήλ Άγγελος Παπαδημητρίου, Ανδρέας Λεών Φωτιάδης, Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Μάριος Χατζηχάννας, Γιώργος Χαραλάμπους, Αντώνης Λουκά, Λεύκος Μίντλετον και Έκτωρας Άλκης Χριστοδούλου.

Στα Κορίτσια συμμετείχαν η Χρύσα Μάιρα Τιτοπούλου (Φιναλίστ), η Φωτεινή Μαρία Φωτοπούλου (Προημιτελικά), η Σοφία Αγαθοκλέους (Γύρος των 16), η Θέλμα Χρυσάφη (Γύρος των 16), η Μαριάννα Κυρίλλου (Γύρος των 16), η Νάντια Τζάσερ (Γύρος των 16), η Υβέτ Κόρμος (Γύρος των 16), η Ζωή Νόλα (Γύρος των 16), η Ξένια Καρυδά και η Μισέλ Νικόλ Πατσά.

Στο TE U16 Larnaka Club G3, στα Αγόρια ξεχώρισαν οι Γιάννης Λεοντής και Δημήτρης Χριστοφή με παρουσία στα προημιτελικά, ενώ οι Θεόδωρος Αναστάση, Ανδρέας Λέων Φωτιάδης και Γιόνας Χαραλαμπίδης προκρίθηκαν στους «16». Συμμετοχή είχαν επίσης οι Θησέας Κλεάνθους, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μάριος Χατζηχάννας, Βασίλης Βραχίμης, Αντώνης Λουκά, Μανώλης Χατζηιωάννου και Αλέξανδρος Αναστασίου.

Στα Κορίτσια, πέραν της πρωταθλήτριας Άντρεας Γεωργίου Παπακυριάκου και της φιναλίστ Δανάης Μαργαρίτη, η Θέλμα Χρυσάφη έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, ενώ οι Σοφία Αγαθοκλέους, Φωτεινή Μαρία Φωτοπούλου και Ζωή Νόλα αγωνίστηκαν στα προημιτελικά. Συμμετείχαν επίσης οι Μισέλ Νικόλ Πατσά, Μαριάννα Κυρίλλου, Μαργαρίτα Κωνσταντίνου και Νάντια Τζάσερ.

Ψηλά στην Ευρωπαϊκή κατάταξη

Οι επιτυχίες αυτές αντικατοπτρίζονται και στις ευρωπαϊκές κατατάξεις της Tennis Europe. Με την ολοκλήρωση του Μαΐου, τρία αγόρια και τρία κορίτσια από την Κύπρο βρίσκονται στην πρώτη εκατοντάδα της Ευρώπης στην κατηγορία U16, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα για την κυπριακή αντισφαίριση.

RANKINGS BOYS ΤΕU16

Άθως Καρακατσιάνης (2010) – 724 βαθμοί – Νο35

Αναστάσης Μωσαϊκός (2012) – 640 βαθμοί – Νο50

Γιάννης Λεοντής (2012) – 580 βαθμοί – Νο72

Νίκος Μούντης (2013) – 313 βαθμοί – Νο274

Δημήτρης Χριστοφή (2012) – 245 βαθμοί – Νο392

RANKINGS GIRLS ΤΕU16

Μαρία Μαργαρίτη (2010) – 969 βαθμοί – Νο48

Άντρεα Γεωργίου Παπακυριάκου (2010) – 752 βαθμοί – Νο75

Χρύσα Μάιρα Τιτοπούλου (2010) – 657 βαθμοί – Νο94

Αλεξία Στρίκα (2012) – 440 βαθμοί – Νο212

Θέλμα Χρυσάφη (2011) – 414 βαθμοί – Νο236

Φωτεινή Μαρία Φωτοπούλου (2011) – 360 βαθμοί – Νο307

Η διεξαγωγή των δύο διεθνών διοργανώσεων στη Λάρνακα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη του αθλήματος, καθώς οι Κύπριοι αθλητές είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν πολύτιμους βαθμούς και να καταγράψουν σπουδαίες επιτυχίες και χωρίς τις απαιτήσεις των συνεχών μετακινήσεων στο εξωτερικό.

Τα αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων, σε συνδυασμό με την ισχυρή παρουσία των Κυπρίων αθλητών στις ευρωπαϊκές κατατάξεις, επιβεβαιώνουν ότι οι μικρές ηλικιακές κατηγορίες της κυπριακής αντισφαίρισης διαθέτουν ποιότητα, βάθος και προοπτική. Η ανάδειξη νέων ταλέντων, οι συνεχείς διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο και η αυξανόμενη εκπροσώπηση της Κύπρου στις κορυφαίες θέσεις της Tennis Europe αποτελούν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον του αθλήματος και δημιουργούν βάσιμη αισιοδοξία για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια.