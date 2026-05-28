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Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros μετά από μεγάλη ανατροπή

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros μετά από μεγάλη ανατροπή

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να γυρίσει τελείως το ματς με την Κλερ Λιου στον δεύτερο γύρο μετά από 2,5 ώρες αγώνα.

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να νικήσε την Αμερικανίδα Κλερ Λιου μετά από 2 ώρες και 40 λεπτά αγώνα στο χωμάτινο κορτ του Roland Garros με σκορ 2-1 (6-77, 6-3, 6-3).

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε στο tie-break το πρώτο σετ και η αντίπαλός της στο δεύτερο σετ είχε χτίσει ένα 0-3, οπότε όλα έμοιαζαν δυσοίωνα. Παρόλα αυτά, η Ελληνίδα βρήκε τις ψυχικές δυνάμεις και με ένα τρομερό σερί 6-0 στα game κατάφερε να ισοφαρίσει την αναμέτρηση σε 1-1, ενώ στο decider set που ακολούθησε συνέχισε να επιβάλλει το παιχνίδι της για να φτάσει τελικά στη νίκη.

Η Σάκκαρη με τη δεύτερη διαδοχική της νίκη θα πάρει θέση στον τρίτο γύρο του γαλλικού όπεν ξανά μετά το 2018, το 2020 και το 2021. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα (Νο114 του κόσμου) η οποία έκανε την έκπληξη και απέκλεισε στον δεύτερο γύρο την Βελγίδα Ελιζέ Μέρτενς.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Η Λιου ξεκίνησε τον αγώνα με break στο σερβίς της Σάκκαρη στο πρώτο game, αλλά η Σάκκαρη απάντησε άμεσα με αντίστοιχο μπρέικ. Στη συνέχεια οι δύο παίκτριες κράτησαν σταθερά το σερβίς τους και οδήγησαν το σετ στο τάι-μπρέικ.

Στο τάι-μπρέικ η Σάκκαρη πήρε προβάδισμα 4-1 και στη συνέχεια 5-3, όμως η Λιου ανέτρεψε την κατάσταση με αγρυπνία στο βασικό χτύπημα και τρία διαδοχικά πόντους, κλείνοντας 9-7. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα αβίαστα λάθη της Σάκκαρη στα κρίσιμα σημεία, ενώ η Λιου διατήρησε ψυχραιμία και επιβλήθηκε μετά από μία ώρα και οκτώ λεπτά.

Η Λιου ξεκίνησε εκρηκτικά και στο δεύτερο σετ, κάνοντας δύο διαδοχικά break για να προηγηθεί 3-0. Ωστόσο, η Σάκκαρη αντέδρασε άμεσα και εντυπωσιακά, κατακτώντας έξι συνεχόμενα game με επιθετικό τένις και ισχυρό σερβίς. Πέτυχε τρία break στη σειρά, ενώ η Λιου συγκέντρασή της με πληθώρα αβίαστων λαθών. Η Σάκκαρη έκλεισε το σετ 6-3 σε 39 λεπτά, ισοφαρίζοντας τον αγώνα σε 1-1 σετ.

Στο τρίτο σετ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφτασε από νωρίς σε break στο σερβίς της Λιου για το 5-2. Η Αμερικανίδα κατάφερε να υπερασπιστεί απλά το σερβίς της για το 5-3, προτού η Σάκκαρη κλείσει την αναμέτρηση στο σερβίς της.

athletiko.gr 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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