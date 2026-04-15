Οριακή ήττα και οδυνηρός αποκλεισμός στο BMW Open για τον Τσιτσιπά

Συνέχεια στις κακές εμφανίσεις των τελευταίων ημερών έδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/04) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος και αποχαιρέτησε πρόωρα το BMW Open του Μονάχου.

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του Monte Carlo Masters και της πτώσης του στο Νο.67 της παγκόσμιας κατάταξης, ο 27χρονος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ (3-6, 7-6, 6-4) από τον Ούγγρο, Φαμπιάν Μαροζάν, στον πρώτο γύρο του γερμανικού ATP 500 τουρνουά.

Σε ένα ματς ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς ξεκίνησε χθες το βράδυ, διεκόπη λόγω έλλειψης φωτισμού με το σκορ στο 1-1 σετ και 2-2 στα γκέιμς και συνεχίστηκε σήμερα το μεσημέρι, ο Στέφανος δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο, καθώς μερικά αβίαστα λάθη στο σερβίς του οδήγησαν τον Μαγυάρο αντίπαλό του στο break στο τελευταίο γκέιμ του ματς.

Αυτή μάλιστα ήταν η τρίτη ήττα του στα τέσσερα πρώτα φετινά παιχνίδια που έχει δώσει στα χωμάτινα κορτ, μια επιφάνεια που παραδοσιακά του άρεσε και ήταν από τις καλύτερές του.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού αποκλεισμού, ο Τσιτσιπάς θα δει το όνομά του στην παγκόσμια κατάταξη να κατρακυλά και άλλο, καθώς, αναμένεται να υποχωρήσει στο Νο.78 του κόσμου μετά και την ολοκλήρωση των τουρνουά που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα.