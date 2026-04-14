Διακόπηκε ο αγώνας του Τσιτσιπά

Διεκόπη λόγω... σκότους στο τρίτο σετ ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ούγγρο, Φαμπιάν Μαροζάν (Νο.42) για τον πρώτο γύρο του Open στο Μόναχο και θα συνεχιστεί το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4), λίγο μετά τις 14:00.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πρώτο σετ με 6-3 παρότι απειλήθηκε σοβαρά με τρία μπρέικ, τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκε ο Ούγγρος. Με δικό του μπρέικ στο 7ο γκέιμ έκανε το 4-3 και έκλεισε το σετ με δεύτερο μπρέικ επί του Μαροζάν.

Στο δεύτερο σετ οι δύο αθλητές κράτησαν το σερβίς τους, με τον Τσιτσιπά να χάνει την ευκαιρία στο 12ο γκέιμ σε ματς μπολ, όμως ο Μαροζάν έμεινε «ζωντανός» κι οδήγησε το ματς στο τάιμ μπρέικ.

Ο Μαροζάν έκανε δυο μίνι-μπρέικ κι ανέβηκε στο 6-2, με τον Τσιτσιπά να μειώνει σε 6-5, αλλά να χάνει το δικό τους σερβίς και το σετ με 7-6 (5).

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς διαμαρτυρήθηκε για ελλιπή φωτισμό, ωστόσο το σετ συνεχίστηκε ως το 4ο γκέιμ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ισοφαρίζει σε 2-2, πριν την οριστική διακοπή.

Οι Τσιτσιπάς και Μάροζαν αναμετρώνται για δεύτερη φορά στην καριέρα τους, μετά από εκείνη πέρσι στο Σινσινάτι, με τον Ελληνα πρωταθλητή να επικρατεί με 7-6(3) και 6-2. Ο νικητής της μεταξύ τους αναμέτρησης θα παίξει στον επόμενο γύρο είτε με τον Τάλον Χρίκσπουρ, είτε με τον Ντένις Σαποβάλοφ.