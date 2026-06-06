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Roland Garros: Η Αντρέεβα «αυτοκράτειρα» στο Παρίσι και πρώτος τίτλος σε Grand Slam!

ΓΗΠΕΔΟ

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Roland Garros: Η Αντρέεβα «αυτοκράτειρα» στο Παρίσι και πρώτος τίτλος σε Grand Slam!

H Μίρα Αντρέεβα κερδίζοντας εννέα games στη σειρά, νίκησε τη Μάγια Χβαλίνσκα με 6-3, 6-2 κατακτώντας το Roland Garros και τον 1ο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της.

Από τη Μαρία Σαράποβα, στη Μίρα Αντρέεβα και στον θρίαμβο της 19χρονης στα γήπεδα του Roland Garros. H Mίρα Αντρέεβα κυριάρχησε απέναντι στη Μάγια Χβαλίνσκα, επικράτησε με 6-3, 6-2 κατακτώντας για πρώτη φορά το Roland Garros, αλλά και τίτλο σε Grand Slam.

H Αντρέεβα έγινε η πρώτη παίκτρια από τη Ρωσία που κατακτά το γαλλικό Όπεν, μετά την τεράστια Μαρία Σαράποβα που είχε γίνει πρωταθλήτρια στο Παρίσι το το 2012 και το 2014. Παράλληλα σε ηλικία 19 ετών και 38 ημερών γίνεται η νεαρότερη παίκτρια που κατακτά το Roland Garros τα τελευταία 34 χρόνια, μετά τη Μόνικα Σέλες το 1992.

Η Μάγια Χβαλίνσκα, είδε το δικό της... παραμύθι στο τέλος να μην έχει τρόπαιο στο 10ο συνολικό της αγώνα στο Roland Garros, όμως η παίκτρια από την Πολωνία είχε φροντίσει να γράψει τη δική της ιστορία, καθώς γινόταν η πρώτη φιναλίστ στην ιστορία του Roland Garros, που ήρθε από τα προκριματικά.

Ο τελικός αν και άρχισε με τέσσερα στη σειρά breaks και προσδοκίες για αμφίρροπο παιχνίδι, εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο. Η Χβαλίνσκα διατηρώντας πρώτη το σερβίς της προσπέρασε με 3-2 στο 1ο σετ, όμως δεν είχε ανάλογη συνέχεια.

Η Αντρέεβα κατέκτησε τα εννέα επόμενα games, για να κάνει το 6-3, 5-0, η Χβαλίνσκα αρχικά απέφυγε το bagel set, με break μείωσε σε 5-2, το κοινό αναθάρρησε, όμως η Αντρέεβα απάντησε με love game στο σερβίς της Χβαλίνσκα, για να φθάσει στο 6-3, 6-2 σε 88 λεπτά και στην κατάκτηση του Roland Garros.

Ίσως να έπαιξε ρόλο και η κούραση, η Χβαλίνσκα μπήκε στον τελικό έχοντας παίξει συνολικά 15 ώρες και 44 λεπτά, σε αντίθεση με την Αντρέεβα, που για τις έξι νίκες που την έκαναν φιναλίστ, χρειάστηκε να αγωνιστεί για οκτώ ώρες και 14 λεπτά.

Όπως και να' χει η Ρωσίδα όταν «διάβασε» επί του πεδίου το ιδιαίτερο στιλ παιχνιδιού της αντιπάλου της, επέβαλε το δικό της παιχνίδι και πανάξια έφθασε στον 6ο και πιο λαμπερό τίτλο της καριέρας της.

gazzetta.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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