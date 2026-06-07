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Ζβέρεφ-Κομπόλι: Το Roland Garros ετοιμάζεται να αποκτήσει νέο βασιλιά

ΓΗΠΕΔΟ

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Ζβέρεφ-Κομπόλι: Το Roland Garros ετοιμάζεται να αποκτήσει νέο βασιλιά

Ένας θα γράψει ιστορία, ο άλλος θα περιμένει ξανά. Ο μεγάλος τελικός του Roland Garros ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Φλάβιο Κομπόλι θα αναδείξει έναν νέο κάτοχο Grand Slam, καθώς και οι δύο διεκδικούν τον πρώτο major τίτλο της καριέρας τους (16:00).

Εκτός των άλλων, πέρα από τη δόξα και το πρώτο Grand Slam της καριέρας τους, Ζβέρεφ και Κομπόλι διεκδικούν και ένα τεράστιο οικονομικό έπαθλο. Ο νικητής του μεγάλου τελικού θα φύγει από το Παρίσι με 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο φιναλίστ θα προσθέσει στον λογαριασμό του 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Για τον Ζβέρεφ, η στιγμή μοιάζει ιδανική. Ο 29χρονος Γερμανός επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Παρισιού, έχοντας ακόμη νωπές τις μνήμες από την περσινή οδυνηρή ήττα απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, όταν βρέθηκε μία ανάσα από το τρόπαιο. Ήταν η τρίτη χαμένη ευκαιρία του σε τελικό Grand Slam, μετά το US Open του 2020 και το Australian Open του 2025.

Στο φετινό τουρνουά δείχνει πιο ώριμος από ποτέ. Έχασε μόλις δύο σετ σε έξι αγώνες, αφήνοντας εκτός συνέχειας μεταξύ άλλων τους πολύ ταλαντόχους Ραφαέλ Χοδάρ και Γιάκουμπ Μένσικ, ενώ το γεγονός ότι επιστρέφει στον ίδιο κορτ όπου το 2022 υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο απέναντι στον Ράφα Ναδάλ, δίνει ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό στην προσπάθειά του.

Απέναντί του θα βρεθεί η μεγαλύτερη ίσως αποκάλυψη της φετινής clay season. Ο Φλάβιο Κομπόλι ξεκίνησε τη χρονιά με αποκλεισμό-σοκ στον πρώτο γύρο του Australian Open από τον Νο186 του κόσμου, Άρθουρ Φέρι. Ωστόσο, όχι μόνο δεν κατέρρευσε, αλλά κατάφερε να αναγεννηθεί, κατακτώντας τον τίτλο στο Ακαπούλκο και φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Μονάχου.

Μάλιστα, εκεί πέτυχε και μία από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας του, επικρατώντας του ίδιου του Ζβέρεφ στα ημιτελικά. Ο Γερμανός πήρε τη ρεβάνς λίγες ημέρες αργότερα στη Μαδρίτη, όμως ο Ιταλός απέδειξε ότι μπορεί να τον κοιτάξει στα μάτια.

Η παρουσία του στον τελικό του Roland Garros αποτελεί ήδη τεράστια επιτυχία. Με την πορεία του στο Παρίσι εξασφάλισε την πρώτη είσοδο της καριέρας του στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου θα εκτοξευθεί μέχρι και το Νο5.

sport-fm.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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