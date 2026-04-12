Ο Sinner εκθρόνισε τον Alcaraz και πήρε ξανά το Νο.1

Μπορεί και στο χώμα να κυριαρχήσει ο Jannik Sinner, που το απέδειξε περίτρανα με το καλημέρα στη φετινή χωμάτινη σεζόν, κερδίζοντας τον πρώτο μεγάλο τίτλο στο Monte-Carlo.

Ο 24χρονος Ιταλός, ξανά στο Νο.1 από αύριο (13/04), επιβλήθηκε του Alcaraz με 7-6 (5), 6-3 και κέρδισε τον 1ο μεγάλο τίτλο του στο χώμα.

Και στα δύο σετ ο Sinner κατόρθωσε να επιστρέψει από break πίσω και ήταν γενικά αισθητά καλύτερος από τον αντίπαλό του.

Το 1ο σετ είχε διάρκεια σχεδόν 75 λεπτών, μια πολύ μεγάλη μάχη, με τον Alcaraz να ξεκινάει με break για το 2-0, αλλά τον Sinner να απαντάει άμεσα για το 2-2 και να είναι εμφανώς καλύτερος στα επόμενα λεπτά. Έχασε άλλα 4 break points ο Ιταλός για να περάσει μπροστά, αλλά δεν τα αξιοποίησε, συνέχισε ωστόσο να είναι καλύτερος και στο tie-break, όπου προηγήθηκε με 5-2 και τελικά επικράτησε με 7-5.

Στο 2ο σετ βρέθηκε ξανά πίσω με break στο 1-3, αλλά μετά απ' αυτό τα πράγματα άλλαξαν ριζικά, αφού ήταν κυριαρχικός τα επόμενα λεπτά και κέρδισε 5 games στη σειρά, για να "σφραγίσει" τη νίκη του σε 2 ώρες και 15 λεπτά αγώνα.

Έτσι, παρότι το τελικό αποτέλεσμα αδικεί τη μάχη που είχαμε σε κάθε πόντο, ο Sinner είχε μια καθαρή επικράτηση σήμερα και κέρδισε τον πιο σημαντικό του τίτλο στο χώμα, δείχνοντας πως μπορεί να κυριαρχήσει και σ' αυτή την επιφάνεια, με τον μεγάλο στόχο βεβαίως να μην είναι άλλος από το Roland Garros.

Ήταν ο 3ος συνεχόμενος τίτλος του "καυτού" Ιταλού, που τον προηγούμενο μήνα κατέκτησε το Indian Wells και το Μαϊάμι. Είναι σαρωτικός τον τελευταίο 1,5 μήνα και από τη Δευτέρα του Πάσχα θα βρίσκεται ξανά και στο Νο.1 του κόσμου, έχοντας αρκετά λιγότερους βαθμούς να υπερασπιστεί από τον Alcaraz έως το τέλος της χωμάτινης σεζόν.

Σε Masters 1000 έφτασε τους 8 τίτλους ο Sinner (8-4), ενώ συνολικά στο tour τους 27 (27-9). Επίσης μετράει 22 σερί νίκες σε Masters διοργανώσεις, με μόλις ένα χαμένο σετ, αυτό από τον Tomas Machac στη φάση των "16" του Monte-Carlo.

Όσο για το rivalry με τον Alcaraz, μείωσε σε 10-7 ο Sinner, που πανηγύρισε τη 2η συνεχόμενη νίκη του επί του μεγάλου του αντιπάλου και πέτυχε επίσης την 1η νίκη του στο χώμα από το 2022, όταν τον είχε κερδίσει στον τελικό του Ούμαγκ.

