Έξαλλος ο Τσιτσιπάς με τον διαιτητή: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε ένα δύσκολο βράδυ απέναντι στον Αρτούρ Φις, καθώς με μόλις ένα κερδισμένο game γνώρισε βαριά ήττα 2-0 από τον Γάλλο και αποκλείστηκε στους 32 του Miami Open.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Έλληνας τενίστας ήταν ενοχλημένος με τον ελλιπή φωτισμό στο Hard Rock Stadium, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει στον διαιτητή.

“Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να χάνω forehand για πέντε συνεχόμενες ώρες; Δεν συμβαίνει.

Δεν μπορώ να δω την μπάλα. Δεν ξέρω πώς τη βλέπει εκείνος”, είπε ο Τσιτσιπας στον διαιτητή.

Stefanos Tsitsipas complaining to the umpire about the lighting during his match against Arthur Fils in Miami:



“You should be ashamed of yourself. Have you ever seen me serve and miss a forehand for 5 hours in a row? It doesn’t happen. I cannot see the ball. I don’t know how he… pic.twitter.com/lNBXR9SWz9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 23, 2026

