Πιο ξεκάθαρες φάσεις ο Απόλλωνας

Το ισόπαλο 1-1 του Απόλλωνα στην πρεμιέρα των Πλέι Οφ με την Πάφο, δεν είναι ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Λοσάδα, παρόλα αυτά και με βάση την εικόνα της ομάδας, θα μπορούσε να έρθει μία πολύ μεγάλη νίκη.

Η αντίδραση των γαλάζιων μετά το γρήγορο γκολ της Πάφου ήταν πολύ καλή. Πέραν από το φοβερό γκολ του Λιούμπιτς, οι γαλάζιοι έχασαν σημαντικές ευκαιρίες να πετύχουν και ένα δεύτερο, τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο ημίχρονο.

Το σημαντικό για την ομάδα της Λεμεσού είναι πως έδειξε συνέπεια στις καλές εμφανίσεις, διατηρώντας παράλληλα το αήττητο με τον Αργεντίνο στον πάγκο.

Σ΄ένα πιο γενικό πλαίσιο συζήτησης, μπορούμε να πούμε πως οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι από τους Παφίτες στον αγωνιστικό χώρο.