Ξέρει να αντιδρά η Ομόνοια...

Η Ομόνοια δεν ξεκίνησε με το δεξί στα Πλέι Οφ καθώς με το ισόπαλο αποτέλεσμα κόντρα στον Άρη και σε συνδυασμό με την νίκη της ΑΕΚ επί του ΑΠΟΕΛ, είδε τη απόσταση από την δεύτερη θέση να μειώνεται.

Η αλήθεια είναι πως, οι πράσινοι θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη αντίδραση με το 2-0 υπέρ τους ενώ ακόμα και μετά την ισοφάριση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», είχαν τις ευκαιρίες να σκοράρουν ένα τρίτο γκολ και να φύγουν με το τρίποντο απ΄τη Λεμεσό.

Από εκεί και πέρα, όπως και στις προηγούμενες φορές που η ομάδα είχε απώλειες, στα ενδότερα της ομάδας δεν επικρατεί η κατήφεια και η απογοήτευση. Άλλωστε αυτή η ομάδα έδειξε σε πολλές περιπτώσεις φέτος, πως βρίσκει τον τρόπο να αντιδρά.

Έχοντας τρομερή ποιότητα σαν σύνολο αλλά και την νοοτροπία του νικητή, το τριφύλλι καταφέρνει να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα σχετικά εύκολα. Το ίδιο λοιπόν καλείται να πράξει και τώρα.

Ψ.