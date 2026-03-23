«Συγκλονιστική η παρουσία μας στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ»

Ο Κυριάκος Δημητρίου μιλώντας στον Σούπερ Σπορ ΦΜ 104.0 είπε:

Για τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ: «Στην πράξη αποδείχθηκε ότι οι παίκτες κατέθεσαν τα πάντα. Αυτό που πετύχαμε χθες, σε λιγότερο από τρία 24ωρα όπου καταθέσαμε τόσο πολλή ενέργεια, παίξαμε 120 λεπτά και με παίκτη λιγότερο για μεγάλο διάστημα, και ήρθαμε και παίξαμε με τον ΑΠΟΕΛ, θα έλεγα ήταν συγκλονιστική παρουσία. Ολοκληρώσαμε ένα πρόγραμμα βουνό και είναι θεόσταλτη η διακοπή για εμάς τώρα. Γιατί πέραν από τη σωματική κούραση είναι και η ψυχική».

Τι σημαίνει η διαφορά των έξι βαθμών: «Περιμέναμε ότι το πρωτάθλημα στα πλέι οφ θα ήταν διαφορετικό από την κανονική διάρκεια, γιατί είναι όλα ντέρμπι. Το μήνυμα είναι ότι η ομάδα μας είναι εδώ, παλεύει. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη, είμαστε οι κερδισμένοι της αγωνιστικής με βάση τα άλλα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να πάρουμε τώρα ανάσες και να επιστρέψουμε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Απόλλωνα».

Για την τελευταία φάση: «Ήταν βασανιστικά τα τελευταία λεπτά με εκείνη τη φάση. Ο διαιτητής πήγε και εξήγησε στους προπονητές την απόφασή του. Προσπαθήσαμε με υπερπροσπάθεια να διαφυλάξουμε το μηδέν παθητικό και ήταν κάτι παραπάνω από ανακουφιστικό το τελικό σφύριγμα».

Για τα αγωνιστικά: «Περιμέναμε πως και πως τη διακοπή για να επιστρέψουν παίκτες που μας έλειψαν και ήρθε ο σοβαρός τραυματισμός του Καμπρέρα. Θα έχουμε περισσότερες επιλογές με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Θα αρχίσει να αποκτάει περισσότερες επιλογές και ο προπονητής μας και να αρχίσει και ο ίδιος να μπαίνει σε μια καθημερινότητα με την ομάδα. Είναι άνθρωπος που είχε εικόνα για την ομάδα μας»