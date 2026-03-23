Διδακτικό «πάθημα» στη Λεμεσό

Μια ισοπαλία σε ντέρμπι και στο πλαίσιο των play off είναι πάντα μέσα στο… πρόγραμμα. Το «τριφύλλι» ωστόσο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 και δέχθηκε δύο γκολ σε διάστημα οκτώ λεπτών (!) κι έτσι αυτό πλέον συμπεριλαμβάνεται στα… παθήματα.

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ανεβασμένο ρυθμό των γηπεδούχων με την έναρξη του δευτέρου μέρους κι έτσι ό,τι έχτισε στο πρώτο γκρεμίστηκε στη συνέχεια. Οι ποδοσφαιριστές αδράνησαν, η φρεσκάδα χάθηκε και ο Άρης βρήκε την ευκαιρία να πληγώσει τους πράσινους της πρωτεύουσας. Ο Νορβηγός καλείται να βρει τι έφταιξε και οι παίκτες του έχασαν τη συγκέντρωσή τους, ενώ, αφού το σκορ ήταν στο 2-2, η αντίδραση δεν ήταν η αναμενόμενη.

Η Ομόνοια βρέθηκε 2-3 φορές με αξιώσεις στην εστία του Βανά, ωστόσο η αποτελεσματικότητα και το καθαρό μυαλό δεν ήταν στο επίπεδο που αρμόζει σε τέτοιου είδους αγώνες. Το… ευτύχημα για το «τριφύλλι» είναι πως το πάθημα ήρθε νωρίς. Πλέον, γνωρίζει πως η κάθε στιγμή μπορεί να αποβεί μοιραία και πως τίποτα δεν τελειώνει πριν το 90λεπτο. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η συνέχεια δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Άπαντες θα κληθούν να «ματώσουν» για να κόψουν πρώτοι το νήμα του πρωταθλήματος.

Αδειάζει το προπονητικό

Αρκετοί ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας θα λείψουν για κάποιες μέρες καθώς έχουν υποχρεώσεις. Ο Ουζόχο κλήθηκε για λογαριασμό της Νιγηρίας, ενώ οι Γιόβετιτς-Εράκοβιτς για το Μαυροβούνιο. Παράλληλα ο Σεμέδο θα απουσιάσει με το Πράσινο Ακρωτήρι, και οι Κύπριοι Νεοφύτου, Π. Ανδρέου, Α. Ανδρέου, Κούσουλος, Παναγιώτου με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.