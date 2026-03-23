«Η Σεβίλλη αποφάσισε να απολύσει τον Ματίας Αλμέιδα»

Δυσοίωνο προμηνύεται το μέλλον του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη μετά την κακή σεζόν που πραγματοποιεί, με Μέσα κοντά στην ομάδα να αναφέρουν με ρεπορτάζ τους πως έχει παρθεί ήδη η απόφαση να απολυθεί ο «Πελάδο».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, στη Σεβίλλη αποφάσισαν να προβούν σε δραστικά μέτρα προκειμένου να αποφύγει η ομάδα το... ναυάγιο, με τον Αλμέιδα να είναι ήδη ενήμερος για την απόφαση.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο το ρεπορτάζ, η απόφαση είναι οριστική και αναμένονται τα επίσημα την Δευτέρα (23/03).

