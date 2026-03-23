Συζήτηση στην Τότεναμ για το μέλλον του Τούντορ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, στην διοίκηση της Τότεναμ, επικρατεί έντονη απογοήτευση για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου και γίνονται σκέψεις για άμεση αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο Τούντορ διαδέχθηκε τον Τόμας Φρανκ στον πάγκο των «Σπερς», ως μεταβατική λύση μέχρι το καλοκαίρι, όμως η πορεία της Τότεναμ, που βρίσκεται έναν βαθμό πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, φέρνει συζητήσεις για το μέλλον του Κροάτη προπονητή.

Οι ιθύνοντες της Τότεναμ θέλουν να εκμεταλλευτούν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα υπάρχει συνάντηση για να αποφασιστεί αν θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν ο Τούντορ ή θα υπάρξει αλλαγή στον πάγκο.

sdna.gr