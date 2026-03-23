Βόλος: Αγνοούσε τη νίκη για 3 μήνες, έκανε ανατροπή κόντρα στον ΠΑΟΚ!

Η ομάδα του Μπράτσου σόκαρε τους Θεσσαλονικείς και τους γκρέμισε από την κορυφή, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ανεξαρτήτως διοργάνωσης μετά από τρεις μήνες ή αλλιώς 92 ημέρες!Τελευταία φορά οι Θεσσαλοί είχαν κερδίσει τον Παναιτωλικό στις 20 Δεκεμβρίου με 1-0, όταν ακόμα είχαν τον Χουάν Φεράντο στο τιμόνι τους. Εκείνο ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του 2025 για τον Βόλο.

Τελευταία φορά οι Θεσσαλοί είχαν κερδίσει τον Παναιτωλικό στις 20 Δεκεμβρίου με 1-0, όταν ακόμα είχαν τον Χουάν Φεράντο στο τιμόνι τους. Εκείνο ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του 2025 για τον Βόλο.

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με εντός έδρας αποκλεισμό στο Κύπελλο από την Κηφισιά κι έπειτα ακολούθησε η κατάρρευση. Επτά σερί ήττες στο πρωτάθλημα, σπουδαία ισοπαλία με την ΑΕΚ που ήταν όμως σαν... ήττα, αφού ισοφαρίστηκε στην εκπνοή, νέα ισοπαλία κόντρα στον ΟΦΗ, με τον Βόλο αυτή τη φορά να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις και ήττα με κατεβασμένα τα χέρια από την Κηφισιά.

Συνολικά μιλάμε για 11 παιχνίδια, όπου οι Θεσσαλοί είχαν απολογισμό 0-2-9, πριν υποδεχτούν την τελευταία αγωνιστική της regular season τον ΠΑΟΚ. Εκεί όπου βρέθηκαν από νωρίς να κυνηγούν στο σκορ, αλλά στην επανάληψη τα έφεραν όλα τούμπα, με ήρωα τον Ουρτάδο στις καθυστερήσεις να ολοκληρώνει την ανατροπή (2-1) και να στέλνει την ομάδα του στα πλέι οφ 5-8. Παρεμπιπτόντως ο Βενεζουελάνος επιθετικός έβγαλε τη φανέλα του στον πανηγυρισμό του και με την κάρτα που δέχτηκε θα χάσει την πρεμιέρα των πλέι οφ!

Ένα άλλο αξιοσημείωτο για τον φετινό Βόλο είναι ότι κέρδισε στην έδρα του τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και ισοφαρίστηκε στο 98' από την ΑΕΚ!

