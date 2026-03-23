Μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ για την ΑΕΚ...

Όντως η ΑΕΚ έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ παρά την κούραση.

Οι παίκτες του Ροθάδα υπερέβαλαν εαυτόν καταφέρνοντας να κρατήσουν το 1-0 μέχρι το φινάλε και να πανηγυρίσουν μία πολύ σημαντική νίκη με την οποία μείωσαν την διαφορά από την πρώτη θέση.

Το ντέρμπι αυτό θυμίζουμε, ήρθε λίγες μόνο μέρες μετά τον επαναληπτικό με την Κρίσταλ Πάλας ο οποίος κρίθηκε σε 120+ λεπτά αγώνα υψηλών εντάσεων.

Πλέον οι παίκτες πάνε στην διακοπή την οποία έχουν μεγάλη ανάγκη για να πάρουν ανάσες.