Πλησιάζει στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν!

Όλο και πιο κοντά στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να αφήνει σαφείς αιχμές για τη διαδοχή του Ντεσάν.

Το σενάριο που εδώ και καιρό κυκλοφορεί στη Γαλλία φαίνεται πως πλησιάζει στην επιβεβαίωση. Ο Ζινεντίν Ζιντάν προβάλλει ως το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της γαλλικής ομοσπονδίας να ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την προοπτική.

Ο Φιλίπ Ντιαλό, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, αποκάλυψε ότι γνωρίζει ήδη τον επόμενο ομοσπονδιακό τεχνικό, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον εκλεκτό. Μια δήλωση που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για ερμηνείες και… επιβεβαίωσε όσα συζητούνται εδώ και μήνες.

Οι πληροφορίες από τη Γαλλία κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία ανάμεσα στην ομοσπονδία και τον Ζιντάν, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη καταλήξει στο βασικό πλαίσιο συνεργασίας.

Παρά την έντονη φημολογία, η επίσημη ανακοίνωση δεν αναμένεται άμεσα. Ο Ντεσάν παραμένει κανονικά στη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διοίκηση να επιθυμεί ομαλή μετάβαση.

Ο Ντιαλό είχε κρατήσει χαμηλούς τόνους το προηγούμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι έχουν γίνει επαφές με υποψήφιους, ωστόσο χωρίς να βιαστεί να κλείσει το θέμα.

Η περίπτωση του Ζιντάν θεωρείται εδώ και καιρό η πιο ισχυρή. Ο πρώην διεθνής άσος και θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου αποτελεί κοινή επιθυμία τόσο της ομοσπονδίας όσο και της κοινής γνώμης.

Η εμπειρία του σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά και η σύνδεσή του με την επιτυχία της Γαλλίας, τον καθιστούν ιδανικό διάδοχο για την επόμενη ημέρα των «τρικολόρ».

