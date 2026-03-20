Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη

Ολοκληρώθηκε νωρίς η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο Miami Open!

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία προκρίθηκε άνευ αγώνα από τον πρώτο γύρο του τουρνουά, πλήρωσε τα πολλά της λάθη και δεν τα κατάφερε κόντρα στην Αμερικανίδα και νούμερο 105 στην παγκόσμια κατάταξη, Αλίσια Παρκς, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ (6-3, 6-3) και μένοντας πρόωρα εκτός συνέχειας.

Η Αμερικανίδα έκανε το break στο όγδοο game του πρώτου σετ, για να προηγηθεί με 5-3, ενώ η Σάκκαρη έφτασε κοντά στο να απαντήσει για να μειώσει σε 5-4, όμως σπατάλησε ένα break point, με την αντίπαλό της να παίρνει το μομέντουμ και να κάνει το 1-0.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με το δεύτερο break της Παρκς, η οποία προστάτευσε το σερβίς της για το 2-0 και στη συνέχεια γλύτωσε το break για να προηγηθεί με 4-2, ενώ το μόνο που κατάφερε η Σάκκαρη ήταν να μειώσει σε 5-3, πριν χάσει και το δεύτερο σετ με το ίδιο σκορ με το οποίο έχασε και το πρώτο.

Τα σετ: 3-6, 3-6