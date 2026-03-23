Νέα ανατροπή με Γκριζμάν: Υπογράφει στην Ορλάντο Σίτι!

Ανατροπή στην ανατροπή υπήρξε για τον Αντουάν Γκριζμάν, αφού τελικά ο Γάλλος επιθετικός πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γκριζμάν ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Ορλάντο Σίτι, στην οποία θα μετακομίσει το καλοκαίρι, με ελεύθερη μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πριν από λίγο καιρό ο έμπειρος επιθετικός είχε απορρίψει την πρόταση των Αμερικανών, ωστόσο οι αντιστάσεις του κάμφθηκαν και πλέον πήρε την απόφαση να αγωνιστεί στο MLS.

Ο Γκριζμάν, μάλιστα μέσα στην εβδομάδα θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ορλάντο Σίτι, για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του.

