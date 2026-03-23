ΑΕΚ: Πρώτη και… ταχύτερη - Ρεκόρ πενταετίας με εκρηκτικό ξεκίνημα

Η ΑΕΚ όχι μόνο συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της Stoiximan Super League, αλλά το κάνει και με τρόπο που υπογραμμίζει την αγωνιστική της ανωτερότητα. Η επικράτηση επί της Κηφισιάς συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό στατιστικό, που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ομάδας από τα πρώτα λεπτά των αγώνων.

Η «Ένωση» κατέγραψε το ταχύτερο προβάδισμα τριών τερμάτων μέχρι την 26η αγωνιστική σε ολόκληρη την τελευταία πενταετία, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να «καθαρίζει» τα παιχνίδια από νωρίς.

Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που η ΑΕΚ βρίσκει δίχτυα με χαρακτηριστική ευκολία στο ξεκίνημα των αγώνων. Η ομάδα έχει ήδη πετύχει τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε αρκετές περιπτώσεις, τόσο εντός συνόρων όσο και στην Ευρώπη, δείχνοντας συνέπεια και επιθετική ποιότητα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ευρείες νίκες με Τσέλε και Αμπερντίν, αλλά και το πρόσφατο παιχνίδι, όπου η ομάδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν συγκριθεί με προηγούμενες σεζόν. Για να βρει κανείς αντίστοιχη επίδοση, θα πρέπει να επιστρέψει στο 2020, όταν η ΑΕΚ είχε φτάσει σε παρόμοια παραγωγικότητα, αλλά σε πιο προχωρημένο σημείο της σεζόν.

Αυτή τη φορά, όμως, η ομάδα το πέτυχε νωρίτερα, κάτι που αποτυπώνει την αγωνιστική της ετοιμότητα και τη σταθερότητα στην απόδοσή της.

sport-fm.gr