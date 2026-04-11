H γκέλα της Ρεάλ ανοίγει την όρεξη στην Μπαρτσελόνα για το +9

Χρυσή ευκαιρία για τους μπλαουγκράνα για να... ησυχάσουν!

Ήταν το μεγάλο φαβορί αλλά η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να χαϊδέψει τον τίτλο εφόσον νικήσει στην έδρα της στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, την Εσπανιόλ.

Και αυτό γιατί η Ρεάλ έκανε νέα γκέλα και έτσι το συγκρότημα του Χάνσι Φλικ με νίκη θα εκτοξεύσει τη διαφορά στους εννιά βαθμούς. Είναι μία διαφορά που είναι δύσκολο έως απίθανο να καλυφθεί στις επτά τελευταίες αγωνιστικές της σεζόν.

Θέλει επίσης να πάει με χαρούμενη διάθεση στη ρεβάνς της Τρίτης με την Ατλέτικο εκτός έδρας με στόχο την ανατροπή του 0-2 που έχασε μέσα στο σπίτι της.

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής της La Liga:

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1

(51΄ Βαλβέρδε - 62΄ Λεμάρ)

Σάββατο 11/04

15:00 Σοσιεδάδ-Αλαβές

17:15 Έλτσε-Βαλένθια

19:30 Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ

22:00 Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης

Κυριακή 12/04

15:00 Οσασούνα-Μπέτις

17:15 Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγεκάνο

19:30 Θέλτα-Οβιέδο

22:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ

Δευτέρα 13/04

22:00 Λεβάντε-Χετάφε 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 76

Ρεάλ Μαδρίτης 70 -31αγ.

Βιγιαρεάλ 58

Ατλέτικο Μαδρίτης 57

Μπέτις 45

Θέλτα 44

Ρεάλ Σοσιεδάδ 41

Χετάφε 41

Οσασούνα 38

Εσπανιόλ 38

Αθλέτικ Μπιλμπάο 38

Τζιρόνα 38 -31αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 35

Βαλένθια 35

Αλαβές 32

Μαγιόρκα 31

Σεβίλλη 31

Έλτσε 29

Λεβάντε 26

Οβιέδο 24

