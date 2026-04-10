ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το έκανε ξανά ο Μάριος Γεωργίου, πρόκριση σε νέο τελικό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μετά το αργυρό μετάλλιο στο Κάιρο, ο Κύπριος γυμναστής ετοιμάζεται για να αγωνιστεί και στον τελικό της Κροατίας

Λίγες ημέρες μετά το αργυρό μετάλλιο στο μονόζυγο στο Μονόζυγο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Κάιρο, ο Μάριος Γεωργίου πέτυχε νέα επιτυχία.

Ο Κύπριος γυμναστής προκρίθηκε ξανά στον τελικό του μονόζυγου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στην Κροατία.

Ο Μάριος Γεωργίου εξασφάλισε τη συμμετοχή στον τελικό που θα γίνει την Κυριακή (12/04) με την όγδοη βαθμολογία (13.633).

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι αλλαγές στους βαθμούς θέσης για την παγκόσμια κατάταξη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Xωρίς Καρλ σε μία κρίσιμη καμπή η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κάτοικος» Βεστφαλίας ο Σλότερμπεκ έως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πιο αρνητική σελίδα στην ιστορία της

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Χάνει τον Λαουτάρο Μαρτίνες για δύο εβδομάδες η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη λίστα της Ρεάλ ο Ντεσάμπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν «καίγονται» για Σόσα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εδραιώνεται η Νατάσα Λάππα στον Χρυσό Στόλο του IQFOIL

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με Μπαλντίνι η Ιταλία κόντρα σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είναι εκεί, χωρίς να πείθει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Kαλοβλέπει και η Μίλαν τον Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύσκολο, μα πρέπει να το πιστέψει...

ΑΕΛ

|

Category image

Προβάδισμα Τότεναμ για Ρόμπερτσον... αν μείνει στη Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τόλμησε o Βέσκο και κερδισμένος βγήκε ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη