Το έκανε ξανά ο Μάριος Γεωργίου, πρόκριση σε νέο τελικό!

Λίγες ημέρες μετά το αργυρό μετάλλιο στο μονόζυγο στο Μονόζυγο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Κάιρο, ο Μάριος Γεωργίου πέτυχε νέα επιτυχία.

Ο Κύπριος γυμναστής προκρίθηκε ξανά στον τελικό του μονόζυγου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στην Κροατία.

Ο Μάριος Γεωργίου εξασφάλισε τη συμμετοχή στον τελικό που θα γίνει την Κυριακή (12/04) με την όγδοη βαθμολογία (13.633).