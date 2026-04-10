Η πιο αρνητική σελίδα στην ιστορία της

Συνεχίζει απτόητη το πιο αρνητικό ρεκόρ στη ιστορία της να μην έχει πάρει ούτε και ένα βαθμό στην έδρα της η Ένωση. Ένας τραγικός απολογισμός που προκαλεί μεγάλη απογοήτευση.

Η Ένωση δυστυχώς συνεχίζει να γράφει την πιο αρνητική σελίδα στην ιστορία της. Πέτυχε μια νίκη εκτός έδρας επί της Ομόνοιας Αραδίππου, ενώ είχε και μία ισοπαλία εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό αλλά ως εκεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Εκτός έδρας πήρε μόνο τέσσερις βαθμούς. Μετά από 28 αγωνιστικές μετράει μόνο μία νίκη, μια ισοπαλία και 26 ήττες.

Ελπίζει πως θα σπάσει το ρόδι

Μετά το Πάσχα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ελπίζει πως θα σπάσει το ρόδι και θα πετύχει έστω για την τιμή των όπλων μια νίκη στην έδρα της. Να σημειωθεί πως μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος στην έδρα της θα παίξει με Ακρίτα και Εθνικό.