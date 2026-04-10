Δεν «καίγονται» για Σόσα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Tα δεδομένα με τον Αργεντινό στην Ανόρθωση

Δεν ήταν τραγικός στη μέχρι τώρα πορεία της Ανόρθωσης ο Έλιαν Σόσα. Ούτε όμως και πρόσφερε ουσιαστικά ο 23χρονος Αργεντινός ακραίος επιθετικός, ο οποίος είναι δανεικός από την ΑΕΚ Αθηνών. Και θεωρείται απίθανο να συνεχίσει στην «Κυρία» και τη νέα σεζόν, αν και ποτέ δεν ξέρεις σε μία διαπραγμάτευση, τι μπορεί να συμβεί.

Πρώτο γιατί θα καταλάβει θέση στον κατάλογο Α τη νέα περίοδο και δεύτερο γιατί πολύ απλά δεν έκανε τη διαφορά και ο Μάουρο Καμορανέζι δεν τον έχει ψηλά στις επιλογές του. Ο Σόσα κατέγραψε 24 συμμετοχές (1312 λεπτά) στο πρωτάθλημα με ένα γκολ και μια συμμετοχή (62 λεπτά) στο κύπελλο. 

Στο μεταξύ, σιγά σιγά, παρά τα εμπόδια που υπάρχουν στο οικονομικό, έχει αρχίσει η προεργασία για το «χτίσιμο» της νέας σεζόν. Την ίδια ώρα, γίνονται συζητήσεις με υποψήφιους επενδυτές, ωστόσο τίποτα δεν βγαίνει προς τα έξω.

