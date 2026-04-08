ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μεντβέντεφ συνετρίβη με 6-0, 6-0 και... εξερράγη διαλύοντας τη ρακέτα του!

Μια από τις πιο δύσκολες μέρες της καριέρας του έζησε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, γνωρίζοντας συντριβή από τον Ματέο Μπερετίνι στο Monte Carlo Masters.

Ο Ρώσος ηττήθηκε με το «βαρύ» 6-0, 6-0 σε ένα ματς που διήρκησε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς να καταφέρει να πάρει ούτε ένα γκέιμ. Μια ήττα που αποτελεί μία από τις χειρότερες της καριέρας του και επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι το χώμα δεν αποτελεί το δυνατό του σημείο.

Από την αρχή της αναμέτρησης, ο Μπερετίνι κυριάρχησε πλήρως, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλό του. Ο Μεντβέντεφ δεν μπόρεσε να βρει λύσεις, δείχνοντας εκτός αγώνα τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά.

Η πίεση και η εξέλιξη του σκορ έφεραν και το ξέσπασμα. Μετά το τέλος του πρώτου σετ και στα μέσα του δεύτερου, ο Μεντβέντεφ «εξερράγη», πετώντας τη ρακέτα του με δύναμη προς τον φράχτη και στη συνέχεια διαλύοντάς την στο έδαφος, σε ένα σκηνικό έντονου εκνευρισμού.

— TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026

sport-fm.gr