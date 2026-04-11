Τεράστια… πληγή για την ΑΕΛ η «έδρα» της

Η ΑΕΛ ήλπιζε μέσα στην έδρα της, με το διψασμένο κοινό της, να έβαζε βάσεις πρόκρισης για τον τελικό, όμως η ήττα με 2-1 από την Πάφος FC της μειώνει τις ελπίδες. Φυσικά δεν τελείωσε κάτι και θα προσπαθήσει στις 22 Απριλίου να κάνει ανατροπή και να βρεθεί στον τελικό.

Η ήττα από την Πάφο στο «Αλφαμέγα» ήταν η 7η καθώς είχαν προηγηθεί άλλες έξι στο πρωτάθλημα.

Έφερε επίσης και τρεις ισοπαλίες ενώ πανηγύρισε μόλις πέντε φορές. Και όπως γίνεται αντιληπτό, με τέτοια νούμερα δεν μπορείς να διακριθείς. Στο πρωτάθλημα έμεινε εκτός εξάδας ενώ στο πρώτο παιχνίδι κυπέλλου που έδωσε στην έδρα της καθώς με Εθνικό Λατσιών, Άρη και Ομόνοια που ήταν νοκ άουτ, τα έδωσε εκτός.

Και στη νέα σεζόν, ασφαλώς αν δεν γίνει «κάστρο» το «Αλφαμέγα», δεν θα μπορεί να διακριθεί.