Τέλος στο ιστορικό σερί του Σίνερ παρά την πρόκριση στους «8» του Monte-Carlo Masters

Ο Γιανίκ Σίνερ είδε να μπαίνει τέλος στο ιστορικό σερί των 37 συνεχόμενων κερδισμένων σετ σε 1000άρι τουρνουά, ωστόσο προκρίθηκε στα προημιτελικά του Monte-Carlo Masters με 2-1 σετ επί του Μάχατς.

Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Monte-Carlo Masters πανηγύρισε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (09/04) ο Γιανίκ Σίνερ, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ιταλός τενίστας επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί επικρατώντας με 2-1 σετ του Τόμας Μάχατς (6-1, 6-7, 6-3) μετά από δύο ώρες αγώνα, κλείνοντας ραντεβού στους «8» με τον Καναδό, Όγκερ Αλιασίμ.

Η είδηση βέβαια είχε να κάνει από το γεγονός ότι ο Σίνερ έχασε το πρώτο σετ μετά από σχεδόν έξι μήνες, μπαίνοντας έτσι τέλος στο ιστορικό σερί των 37 συνεχόμενων κερδισμένων σετ σε 1000άρι τουρνουά!

