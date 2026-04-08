Masters Μόντε Κάρλο: Πρωτοφανής διασυρμός για Μεντβέντεφ

Την πλέον ταπεινωτική ήττα της καριέρας του γνώρισε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, στον 2ο γύρο του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο. Ο 30χρονος Ρώσος τενίστας, Νο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, είχε περάσει bye τον 1ο γύρο και τέθηκε σήμερα αντιμέτωπος με τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι (Νο 90).

Αν και ο Μεντβέντεφ γενικά δεν διακρίνεται στις χωμάτινες επιφάνειες, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχανε το ματς μέσα σε μόλις 49 λεπτά (0-2), χωρίς να κερδίσει ούτε ένα γκέιμ! Με περισσότερα από 30 αβίαστα λάθη και πέντε double-fault στο σερβίς του, ο Ρώσος παρουσίασε εικόνα κατάρρευσης και ξέσπασε επανειλημμένα στις ρακέτες του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα χωρίς κερδισμένο γκέιμ, για πρώτη φορά στην καριέρα του ως επαγγελματίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπερετίνι, ο οποίος στο παρελθόν έχει φτάσει ως το Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης και το 2021 ήταν φιναλίστ στο Γουίμπλεντον, μετέχει στο Μόντε Κάρλο με πρόσκληση. Είναι η δεύτερη σερί χρονιά που γίνεται «δράστης» μεγάλης έκπληξης στο τουρνουά, καθώς πέρυσι είχε αποκλείσει -πάλι στον 2ο γύρο- το τότε Νο2 του κόσμου, Αλεξάντερ Ζβέρεφ.