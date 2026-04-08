Masters Μόντε Κάρλο: Πρωτοφανής διασυρμός για Μεντβέντεφ

Masters Μόντε Κάρλο: Πρωτοφανής διασυρμός για Μεντβέντεφ

Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχανε το ματς μέσα σε μόλις 49 λεπτά

Την πλέον ταπεινωτική ήττα της καριέρας του γνώρισε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, στον 2ο γύρο του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο. Ο 30χρονος Ρώσος τενίστας, Νο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, είχε περάσει bye τον 1ο γύρο και τέθηκε σήμερα αντιμέτωπος με τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι (Νο 90).

Αν και ο Μεντβέντεφ γενικά δεν διακρίνεται στις χωμάτινες επιφάνειες, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχανε το ματς μέσα σε μόλις 49 λεπτά (0-2), χωρίς να κερδίσει ούτε ένα γκέιμ! Με περισσότερα από 30 αβίαστα λάθη και πέντε double-fault στο σερβίς του, ο Ρώσος παρουσίασε εικόνα κατάρρευσης και ξέσπασε επανειλημμένα στις ρακέτες του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα χωρίς κερδισμένο γκέιμ, για πρώτη φορά στην καριέρα του ως επαγγελματίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπερετίνι, ο οποίος στο παρελθόν έχει φτάσει ως το Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης και το 2021 ήταν φιναλίστ στο Γουίμπλεντον, μετέχει στο Μόντε Κάρλο με πρόσκληση. Είναι η δεύτερη σερί χρονιά που γίνεται «δράστης» μεγάλης έκπληξης στο τουρνουά, καθώς πέρυσι είχε αποκλείσει -πάλι στον 2ο γύρο- το τότε Νο2 του κόσμου, Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Masters Μόντε Κάρλο: Πρωτοφανής διασυρμός για Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

