ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με βάση τα οικονομικά κριτήρια, έτσι λειτουργεί το τένις»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με βάση τα οικονομικά κριτήρια, έτσι λειτουργεί το τένις»

Τους λόγους και τα κριτήρια με τους οποίους επιλέγει συγκεκριμένα τουρνουά για να αγωνιστεί, αποκάλυψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Παραχωρώντας συνέντευξη στο βραζιλιάνικο Μέσο, «Clay», ο Έλληνας τενίστας δήλωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συναθλητές του συμμετέχουν σε τουρνουά που έχουν μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο για την καριέρα τους.

Μάλιστα, ανέφερε πως ενώ του αρέσει η Νότια Αμερική και το κλίμα που δημιουργούν οι φίλοι του τένις εκεί, ο ίδιος δεν έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια μια δελεαστική πρόταση ώστε να δώσει το «παρών» σε ένα μεγάλο event.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά:

«Θα είμαι ειλικρινής. Από οικονομικής άποψης, είναι κατανοητό να επιλέγω άλλους προορισμούς αντί για τη Νότια Αμερική. Όλοι οι παίκτες διαλέγουν τα τουρνουά και με βάση τις οικονομικές εγγυήσεις. Έτσι λειτουργεί το τένις. Η Νότια Αμερική δεν μου έχει προσφέρει ποτέ μια συμφωνία αρκετά καλή ώστε να τη σκεφτώ σοβαρά. Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τις αποδοχές. Και η ευρωπαϊκή περιοδεία προσφέρει επίσης εξαιρετικά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά.

Υπάρχει αυτό το πάθος στη Νότια Αμερική που μερικές φορές το αφήνω στην άκρη. Αλλά όταν η οικονομική διαφορά είναι μεγάλη, δεν έχεις πραγματικά άλλη επιλογή από το να πας εκεί που στηρίζεται η καριέρα σου. Θα ήθελα πολύ να παίξω εκεί. Ήταν πάντα όνειρό μου να επισκεφθώ τη Νότια Αμερική και έχω ακούσει υπέροχα πράγματα, Έχω επίσης πολλούς θαυμαστές εκεί και το βλέπω από τη δραστηριότητα στα social media και τη συνεχή αλληλεπίδραση με ανθρώπους από εκεί».

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαθαίνει αντίπαλο η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΚ: Το sold out που… έρχεται, το πλάνο νίκης στον Βόλο και οι επτά στο όριο

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Η κληρωτίδα μιλάει για τα... αστέρια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Πέρασαν τα φαβορί, τα... χρειάστηκε η Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Παρί με 100άρα χαστούκισε τον κοιμισμένο Παναθηναϊκό και τον βάζει σε μπελάδες

EUROLEAGUE

|

Category image

Ιδού οι δύο πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη φάση των 16!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποκλεισμός με δεύτερη ήττα για τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Πανηγυρίζει η ποδοσφαιρική Κύπρος - Στα χέρια μας η 15η θέση και το 5ο εισιτήριο για το 2027-28!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η Φιορεντίνα... ξέπλυνε την ντροπή στην παράταση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ηρωική πρόκριση στα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που «πέταξε» στους 16!

Ελλάδα

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν μας άξιζε να περάσουμε, να αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εκλεισε με νίκη ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

H τελική «σούμα» των εκατομμυρίων της Ομόνοιας από το Conference League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Conference League: Έβαλε υποψηφιότητα για ΑΕΚ η Τσέλιε, πρόκριση και για Σάμσουνσπορ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Το γύρισε και πέρασε η Φερεντσβάρος, δεν... φοβήθηκε τη Σέλτικ η Στουτγκάρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη