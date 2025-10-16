ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς ανά λεπτό αγώνα στο Six Kings Slam

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς ανά λεπτό αγώνα στο Six Kings Slam

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φεύγει από το τουρνουά της Σαουδική Αραβία πλουσιότερος κατά ένα απίστευτο ποσό, παρά την ήττα του από τον Σίνερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γιανίκ Σίνερ, του Νο2 του κόσμου, στην πρεμιέρα του στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam και έμεινε εκτός ημιτελικών, παρόλα αυτά το ποσό των χρημάτων που κέρδισε για την παρουσία του στο Ριάντ, απλά... ζαλίζει.

Ο Έλληνας τενίστας καθώς και ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ που ηττήθηκαν στα προημιτελικά του τουρνουά θα πάρουν το πριμ συμμετοχής του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων που έχουν τάξει οι διοργανωτές, δηλαδή ποσό της τάξης των 1.287.112 ευρώ. Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ σε μία ώρα και 16 λεπτά από τον Ιταλό, οπότε αν κάνουμε τον υπολογισμό πόσο αναλογεί αυτό το ποσό ανά λεπτό αγώνα προκύπτει 16.935€ ανά λεπτό αγώνα και 282€ ανά δευτερόλεπτο αγώνα. Αντίστοιχα, ο Ζβέρεφ που ηττήθηκε 2-0 σετ μετά από 59 λεπτά, κέρδισε 21815 ανά λεπτό και 363€ ανά δευτερόλεπτο. Αυτά τα ποσά τα κέρδισαν μάλιστα σε αγώνες στους οποίους δεν κέρδισαν καν ούτε ένα σετ.

Αν υπολογίσουμε ότι ο μέσος άνθρωπος παίρνει μισθό μερικές εκατοντάδες ευρώ τον μήνα, τα ποσά που δίνονται πλέον ως πριμ στο επαγγελματικό τένις είναι εξωπραγματικά και βέβαια απρόσιτα. Μπορεί οι αθλητές να μην παίρνουν όλο αυτό το ποσό καθώς οι αμοιβές τους υπόκεινται και στους εκάστοτε νόμους κάθε κράτους για τη φορολογία, αλλά και πάλι τα χρήματα που θα βάλουν στην τσέπη τους είναι όσα μερικοί άνθρωποι βγάζουν σε μία ζωή ολόκληρη.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Τενις

