Επαφές με Καντονά για ρόλο στη νέα εποχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Γκρουπ επενδυτών από τη Μέση Ανατολή θέλει να αγοράσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε αυτή τη συνθήκη εμφανίζεται ως... πρέσβης ο Ερίκ Καντονά.

Στο πλαίσιο των φημών για ενδεχόμενη εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από γκρουπ με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπάρχουν αναφορές στο εξωτερικό ότι έχουν γίνει επαφές με τον Ερίκ Καντονά, προκειμένου να αναλάβει ρόλο «πρεσβευτή» του συλλόγου.

Σκοπός αυτής της πρότασης είναι να αξιοποιηθεί το κύρος και η σύνδεση του Γάλλου θρύλου με την ομάδα, ώστε να ενισχυθεί η αποδοχή της εξωτερικής εμπλοκής στα μάτια των οπαδών, των ΜΜΕ και των πιθανών ρυθμιστικών αρχών.

Ο Καντονά, ο οποίος παραμένει έντονα επικριτικός όσον αφορά την πορεία και τις αποφάσεις της διοίκησης της Γιουνάιτεντ — όπως η απομάκρυνση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον από διοικητικό ρόλο — θεωρείται φυσική επιλογή για μια τέτοια θέση. Η πρόθεση των επενδυτών είναι ότι ο ρόλος του θα έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα παρά επιχειρησιακό — δηλαδή, δεν προβλέπεται να εμπλακεί στην καθημερινή διαχείριση ή τη λήψη αποφάσεων για μεταγραφές, αλλά να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και τη νέα εποχή του συλλόγου.

ΔΙΕΘΝΗ

