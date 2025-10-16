Ο φετινός, αναγεννημένος Λαουτάρο έτοιμος για τη θρυλική 3άδα της Αργεντινής!

Η αλλαγή κόουτς στην Ίντερ τον ευνόησε. Η εθνική Αργεντινής τον χάρηκε. Και ο Λαουτάρο «χτυπάει» πλέον την πόρτα μιας θρυλικής τριάδας στην ιστορία της «αλμπισελέστε».

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, αν και πολλές φορές αδικείται από τον κόσμο, αλλά πάντοτε βγάζει αντίδραση έπειτα από μερικά άσχημα διαστήματα στις περιόδους ντεφορμαρίσματος, δείχνει τη φετινή σεζόν να το έχει πάρει κάπως… πιο προσωπικά.

Έχοντας «στεγνώσει» σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν και φροντίζοντας περισσότερο το σώμα του για να τον βοηθάει κι εκείνο στον αγωνιστικό χώρο, ο φορ της Ίντερ έφτασε να είναι ο 4ος σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, «ματσάροντας» την επίδοση του Ερνάν Κρέσπο με τα 35 τέρματα.

Ο «Θεός», Ντιέγκο Μαραντόνα είχε μείνει στα 32 γκολ και πλέον, επόμενος στόχος του Λαουτάρο είναι η πρώτη 3άδα σε ολόκληρη την ιστορία της «αλμπισελέστε». Και από εκεί απέχει μόλις 7 τέρματα. Στα 42 σταμάτησε ο Σέρχιο Αγουέρο, στα 54 ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ενώ, ο GOAT, Λίο Μέσι, είναι αυτή τη στιγμή στα 114.

sport-fm.gr