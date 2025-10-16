ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής!

Δημοσιευτηκε:

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Σάββατο, 18.10.2025 / 19:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Σάββατο, 18.10.2025 / 19:00

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στάδιο: Δημοτικό Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Oliveira Melo Fabio

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας 

Σάββατο, 18.10.2025 / 19:00

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στάδιο: Αλφαμέγα          

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Κυριακή, 19.10.2025 / 18:00

FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Oliveira Melo Fabio

AVAR: Σωκράτους Κυριάκος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Κυριακή, 19.10.2025 / 19:00

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: Αλφαμέγα                         

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Κυριακή, 19.10.2025 / 19:00

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σάββα Γεώργιος  

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

