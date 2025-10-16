Οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής!
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Σάββατο, 18.10.2025 / 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Srdjan Jovanovic
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
Σάββατο, 18.10.2025 / 19:00
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: Δημοτικό Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Oliveira Melo Fabio
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
Σάββατο, 18.10.2025 / 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
Κυριακή, 19.10.2025 / 18:00
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Oliveira Melo Fabio
AVAR: Σωκράτους Κυριάκος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Κυριακή, 19.10.2025 / 19:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Srdjan Jovanovic
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Κυριακή, 19.10.2025 / 19:00
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία