Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς: Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για το τουρνουά ATP 250 της Αθήνας

Το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, και μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός θα διεξαχθεί από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025 στο TELEKOM CENTER Athens και θα φιλοξενήσει αστέρες του παγκόσμιου τένις, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Σταν Βαβρίνκα.

Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά online από την Ticketmaster, μέσω:

  • της επίσημης ιστοσελίδας του τουρνουά – hellenicchampionship.com
  • του events.ticketmaster.gr
  • του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster (καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:00) στο +302111981535

Κάθε ημερήσιο εισιτήριο προσφέρει ολοήμερη πρόσβαση σε όλους τους αγώνες στο Κεντρικό Γήπεδο (Center Court), καθώς και είσοδο στην Fan Zone, έναν χώρο που προσφέρει διασκέδαση, επιλογές φαγητού και ποτού, ψυχαγωγία, περίπτερα χορηγών και δώρα, καθώς και επίσημα προϊόντα του τουρνουά.

Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 20 ευρώ για τις απλές θέσεις, ενώ υπάρχουν πολλές κατηγορίες εισιτηρίων. Επιπλέον, θα διατεθούν δωρεάν (προσβάσιμες) θέσεις σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τους συνοδούς τους (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Help Center της Ticketmaster / +302111981535).

 

Τενις

Διαβαστε ακομη