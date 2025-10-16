Ετοιμάζεται ο Ντράζιτς...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ

Από τους παίκτες που έχασαν προπονήσεις τον τελευταίο καιρό (Σωτηρίου, Μπαλντέ, Μαϊόλι, Διαμαντάκος), εκτός απροόπτου μόνο ο Πιέρος Σωτηρίου ίσως προλάβει να βρίσκεται στην αποστολή για τον κυριακάτικο αγώνα (19/10, 19:00) εναντίον του Ολυμπιακού. Όμως κι αυτός, για προληπτικούς λόγους μάλλον, θα καθήσει στον πάγκο για να ξεκινήσει ως βασικός, για πρώτη φορά φέτος, ο Ντράζιτς, ο οποίος προπονείται εντατικά!

Κατά τ’ άλλα ο Πάμπλο Γκαρσία προετοιμάζει όλους τους υπόλοιπους παίκτες ώστε να παρουσιαστούν πανέτοιμοι και να πάρουν τους τρεις βαθμούς που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Έχει και κύπελλο...

Την ερχόμενη εβδομάδα και πριν από το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ξεκινούν και οι υποχρεώσεις στο κύπελλο, με τον ΑΠΟΕΛ να υποδέχεται την Τετάρτη (22/10, 19:00) την ομάδα της ΑΕΖ. Σε αυτό το παιχνίδι αναμένεται να πάρουν ευκαιρίες αρκετοί νεαροί που δεν έχουν συχνά ευκαιρίες για να αγωνίζονται σε αγώνες πρωταθλήματος.

Στο μεταξύ, η ΦΙΦΑ έχει επιβάλει εμπάργκο μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ που αφορά τα δικαιώματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης που πρέπει να καταβληθούν στη Φλουμινένσε για τον Σιπριάνο. Δεν ανησυχούν στους γαλαζοκιτρίνους και τονίζουν ότι θα τακτοποιηθεί το θέμα.

 

Διαβαστε ακομη