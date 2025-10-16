Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται ενόψει Ολυμπιακού - Ποιοι επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς

Τα προβλήματα τραυματισμών της Μπαρτσελόνα ήταν ένα μεγάλο θέμα που απασχολούσε τον Χάνσι Φλικ πριν από μερικές ημέρες, με το τελευταίο να είναι αυτό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ο οποίος ταλαιπωρείται με πρόβλημα στον μηρό και να τίθεται νοκ-άουτ ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό την επόμενη Τρίτη (21/10, 19:45) στο «Μονζουίκ» για το Champions League.

Οι «μπλαουγκράνα» φαινόταν πως θα υποδεχθούν τους «ερυθρολεύκους» στο «Μονζουίκ», έχοντας πολλούς τραυματίες. Εκτός από τον Πολωνό φορ οι Όλμο, Γκαρθία και Γκάβι μπήκαν επίσης στα «πιτς», ενώ στη λίστα των προβλημάτων για τον Χάνσι Φλικ εξακολουθεί να βρίσκεται και ο Ραφίνια.

Ωστόσο, την Πέμπτη (16/10) οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Γερμανός τεχνικός είδε αρκετούς ποδοσφαιριστές του, να μετράνε πλέον αντίστροφα για την επανένταξη τους στο γήπεδο.

Με όλους τους διεθνείς παίκτες να έχουν επιστρέψει στη βάση τους, ο τεχνικός των Καταλανών είδε τον Φεράν Τόρες να ολοκληρώνει μέρος της προπόνησης με την ομάδα, μετά από την απουσία του στο τελευταίο παιχνίδι της Ισπανίας λόγω μυϊκής υπερκόπωσης. Εάν δεν υπάρξουν απρόοπτα, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός θα μπορέσει να αγωνιστεί αυτό το Σάββατο κόντρα στη Χιρόνα στο «Μοντζουίκ» (18/10, 17:15) αλλά και απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η πιθανή επιστροφή του Φεράν Τόρες, θα ανακουφίσει τις απουσίες των Λεβαντόφσκι, Όλμο και Ραφίνια. Οπως επίσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, οι Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπες θα μπορούσαν να είναι έτοιμοι για τα δύο προσεχή ματς της ομάδας τους.

Μεταξύ αυτών που επανεντάχθηκαν τελευταίοι, ο Πέδρι έκανε προπόνηση στο γυμναστήριο, ενώ οι Κουμπαρσί και Ράσφορντ προπονήθηκαν κανονικά. Ο Φλικ θα έχει την Παρασκευή (17/10) την μοναδική πλήρη προπόνηση με όλους τους διαθέσιμους παίκτες για να προετοιμάσει την ομάδα του για την αναμέτρηση του Σαββάτου.

athletiko.gr