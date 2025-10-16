ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται ενόψει Ολυμπιακού - Ποιοι επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται ενόψει Ολυμπιακού - Ποιοι επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς

Ο Χάνσι Φλικ μπορεί να χαμογελάει ξανά, καθώς είδε αρκετούς ποδοσφαιριστές του να επιστρέφουν στις προπονήσεις ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Τα προβλήματα τραυματισμών της Μπαρτσελόνα ήταν ένα μεγάλο θέμα που απασχολούσε τον Χάνσι Φλικ πριν από μερικές ημέρες, με το τελευταίο να είναι αυτό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ο οποίος ταλαιπωρείται με πρόβλημα στον μηρό και να τίθεται νοκ-άουτ ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό την επόμενη Τρίτη (21/10, 19:45) στο «Μονζουίκ» για το Champions League.

Οι «μπλαουγκράνα» φαινόταν πως θα υποδεχθούν τους «ερυθρολεύκους» στο «Μονζουίκ», έχοντας πολλούς τραυματίες. Εκτός από τον Πολωνό φορ οι Όλμο, Γκαρθία και Γκάβι μπήκαν επίσης στα «πιτς», ενώ στη λίστα των προβλημάτων για τον Χάνσι Φλικ εξακολουθεί να βρίσκεται και ο Ραφίνια.

Ωστόσο, την Πέμπτη (16/10) οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Γερμανός τεχνικός είδε αρκετούς ποδοσφαιριστές του, να μετράνε πλέον αντίστροφα για την επανένταξη τους στο γήπεδο.

Με όλους τους διεθνείς παίκτες να έχουν επιστρέψει στη βάση τους, ο τεχνικός των Καταλανών είδε τον Φεράν Τόρες να ολοκληρώνει μέρος της προπόνησης με την ομάδα, μετά από την απουσία του στο τελευταίο παιχνίδι της Ισπανίας λόγω μυϊκής υπερκόπωσης. Εάν δεν υπάρξουν απρόοπτα, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός θα μπορέσει να αγωνιστεί αυτό το Σάββατο κόντρα στη Χιρόνα στο «Μοντζουίκ» (18/10, 17:15) αλλά και απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η πιθανή επιστροφή του Φεράν Τόρες, θα ανακουφίσει τις απουσίες των Λεβαντόφσκι, Όλμο και Ραφίνια. Οπως επίσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, οι Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπες θα μπορούσαν να είναι έτοιμοι για τα δύο προσεχή ματς της ομάδας τους.

Μεταξύ αυτών που επανεντάχθηκαν τελευταίοι, ο Πέδρι έκανε προπόνηση στο γυμναστήριο, ενώ οι Κουμπαρσί και Ράσφορντ προπονήθηκαν κανονικά. Ο Φλικ θα έχει την Παρασκευή (17/10) την μοναδική πλήρη προπόνηση με όλους τους διαθέσιμους παίκτες για να προετοιμάσει την ομάδα του για την αναμέτρηση του Σαββάτου.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιόκερες: Αγνοεί το γκολ εδώ και οκτώ αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επαφές με Καντονά για ρόλο στη νέα εποχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ετοιμάζεται ο Ντράζιτς...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο φετινός, αναγεννημένος Λαουτάρο έτοιμος για τη θρυλική 3άδα της Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβατς ενόψει Μπάγερν: «Είμαστε έτοιμοι, θα παίξουμε χωρίς φόβο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται ενόψει Ολυμπιακού - Ποιοι επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς ανά λεπτό αγώνα στο Six Kings Slam

Τένις

|

Category image

7η αγωνιστική: Σε αυτά τα ματς θα έχουμε ξένους στο VAR

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κλοπ: «Μετάνιωσα που δεν έφερα αυτόν τον παίκτη στο Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι αριθμοί του Νεοφύτου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέα εποχή στο ποδόσφαιρο: Ο προπονητής του Μαρόκου σήκωσε τη… μωβ κάρτα και έκανε «challenge»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Μιλήσαμε με τον Λεσόρ αλλά εκείνος αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η «Ψαθαρκά» επιστρέφει στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη