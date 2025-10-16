Γιόκερες: Αγνοεί το γκολ εδώ και οκτώ αγώνες!

Ο Βίκτορ Γιόκερες αποκτήθηκε τη φετινή σεζόν από την Άρσεναλ και αποτέλεσε μια μεταγραφή που προκάλεσε ντόρο, καθώς θεωρήθηκε από πολλούς η κορυφαία στην Ευρώπη. Τα πράγματα για τον Σουηδό, όμως, δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο στο Νησί, με τον ίδιο να μη θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που ήταν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αποκτήθηκε από τους «κανονιέρηδες» έναντι 73 εκατομμυρίων ευρώ, ένα πόσο που για τα δεδομένα τα αγοράς φάνταζε «κοψοχρονιά». Οι Λονδρέζοι και γενικότερα ο ποδοσφαιρικός κόσμος θεώρησε πως με την απόκτηση του η Άρσεναλ θα έλυνε το επιθετικό της πρόβλημα.

Ο 27χρονος επιθετικός όμως δεν έχει καταφέρει ως τώρα να δικαιώσει τις προσδοκίες που συνόδευαν το όνομα του, καθώς παραμένει άσφαιρος σε οκτώ αγώνες και πάνω από 600 αγωνιστικά λεπτά. Συγκεκριμένα, το τελευταίο του γκολ το πέτυχε στις 13 Σεπτέμβρη με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φορεστ στη νίκη των «κανονιέρηδων» με 3-0.

Χαρακτηριστικό είναι πως τη φετινή χρονιά έχει αγωνιστεί συνολικά σε 10 αγώνες εντός Αγγλίας και μετρά μόλις τρία γκολ, ενώ και με την εθνική του ομάδα παρουσιάζει κακή εικόνα, καθώς σε τέσσερις εμφανίσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έχει βρει δίχτυα.

Πάντως, παρά τη μη προσαρμογή του ως τώρα, η Άρσεναλ παραμένει πρώτη στο πρωτάθλημα και δείχνει να έχει τη πολυτέλεια να δώσει πίστωση χρόνου στον Γιόκερες, προκειμένου ο ίδιος να ξαναβρεί τον καλό του εαυτό.

