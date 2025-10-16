Κλοπ: «Μετάνιωσα που δεν έφερα αυτόν τον παίκτη στο Άνφιλντ»

Ο Γιούργκεν Κλοπ, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που έχει γράψει ιστορία όντας προπονητής της Λίβερπουλ, φέρνοντας αρκετές επιτυχίες στον σύλλογο.

Ο πρώην προπονητής των reds, κατά την διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο των πρωταθλητών της Premier League, έκανε λίγες και…καλές-έξυπνες μεταγραφικές κινήσεις.

Ωστόσο, με δηλώσεις του αποκάλυψε πως υπήρξε ένας και μόνο ποδοσφαιριστής, που μετάνιωσε για το γεγονός πως ΔΕΝ φόρεσε εν τέλει την φανέλα της Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον επί ετών σταρ της Πρέμιερ Λιγκ και της Τότεναμ, Σον!

Η… αποκάλυψη του Γιούργκεν Κλοπ

«Ο μοναδικός παίκτης που μετάνιωσα για το γεγονός πως δεν ήρθε ποτέ στην Λίβερπουλ είναι ο Σον της Τότεναμ! Είναι ένας παίκτης που θα ταίριαζα απόλυτα στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας τότε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιούργκεν Κλοπ.

Η Λίβερπουλ είχε δείξει κατά καιρούς ενδιαφέρον για τον Σον, όμως δεν είχε προχωρήσει ποτέ σε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του από την Τότεναμ, κάτι που μνημονεύεται ακόμα από τον πρώην προπονητή της ομάδας.

Ένας παίκτης που έχει γράψει ιστορία με την φανέλα της Τότεναμ,

🗣️ Jurgen Klopp :



“The only player i regret not signing for Liverpool is Son Heung-min. He would've fit Liverpool so good” pic.twitter.com/2baXBtXudy — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) October 16, 2025

sportsking.gr