Νέα εποχή στο ποδόσφαιρο: Ο προπονητής του Μαρόκου σήκωσε τη… μωβ κάρτα και έκανε «challenge»

Στον ημιτελικό του Μαρόκου με τη Γαλλία, ο τεχνικός των Αφρικανών, σήκωσε τη μωβ κάρτα, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να κάνει «challenge» και να στείλει τον διαιτητή στο VAR.

Το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει μπει σε νέα εποχή. Η τεχνολογία εισχωρεί ολοένα και περισσότερο στο άθλημα, με σκοπό να γίνει πιο δίκαιο και τα λάθη ή οι αβλεψίες των διαιτητών να περιορίζονται στο ελάχιστο.

Το goal line technology, η χρήση του VAR και ορισμένα ακόμη στοιχεία, έχουν βοηθήσει αρκετά στη λήψη αποφάσεων από τους διαιτητές. Ωστόσο, ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να προστεθεί ένας ακόμη κανονισμός με σαφή επιρροή από τον χώρο του μπάσκετ.

Πρόκειται για τη μοβ κάρτα, η οποία θα δίνεται σε κάθε προπονητή πριν από τη σέντρα. Εφόσον, ο τεχνικός μιας ομάδας θεωρεί πως ο διαιτητής έχει πάρει λάθος απόφαση σε μια κρίσιμη φάση όπως ένα πέναλτι για παράδειγμα, θα μπορεί να τη σηκώνει στον αέρα και να κάνει «challenge». Όπως ακριβώς συνέβη και στο Μαρόκο-Γαλλία για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Κ20.

