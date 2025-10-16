Αυτό είναι το εξωφρενικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς στο Six Kings Slam, παρά την ήττα από τον Σίνερ!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε με κάτω τα χέρια από τον Γιανίκ Σίνερ με 2-0 στα προημιτελικά του Six Kings Slam και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά επίδειξης που έλαβε χώρα στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διοργάνωση θα δώσει στους συμμετέχοντες χρηματικά έπαθλα που όμοιά τους δεν έχουν υπάρξει στην ιστορία του τένις.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας θα λάβει μόνο και μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam ένα ποσό της τάξης του 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ αυτός που θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος θα εισπράξει περίπου 5,5 εκατ. ευρώ.

Στα ημιτελικά βρίσκονται ήδη οι Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν την Πέμπτη (16/10) τους Τέιλορ Φριτζ και Γιανίκ Σίνερ αντίστοιχα, ενώ το Σάββατο (18/10) θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός.