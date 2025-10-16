ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κόβατς ενόψει Μπάγερν: «Είμαστε έτοιμοι, θα παίξουμε χωρίς φόβο»

Αισιόδοξος φάνηκε ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Bundesliga απέναντι στην πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου.

Το αήττητο σερί της Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει δημιουργήσει στην ομάδα αυτοπεποίθηση ενόψει του «Der Klassiker» με την πρωταθλήτρια Μπάγερν το Σάββατο (18/10) στο Μόναχο, παρά το εντυπωσιακό σερί 10 νικών των γηπεδούχων σε όλες τις διοργανώσεις, δήλωσε ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» Νίκο Κόβατς.

Ο Κόβατς, ο οποίος ανέλαβε στα μέσα της περασμένης σεζόν, έχει οδηγήσει την Ντόρτμουντ να παραμένει αήττητη στη Γερμανία και την Ευρώπη αυτή τη σεζόν. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Bundesliga, τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπάγερν.

«Είμαστε σταθεροί αυτή τη στιγμή και αυτή είναι η βάση αν θέλεις να έχεις οποιαδήποτε επιτυχία. Φυσικά και γνωρίζουμε τη φόρμα της Μπάγερν, 10 νίκες σε 10 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις», δήλωσε ο Κόβατς σε συνέντευξη Τύπου στο Ντόρτμουντ.

«Είμαστε στους 2,3 πόντους ανά παιχνίδι κατά μέσο όρο, κάτι που είναι αρκετά καλό, αλλά αυτοί είναι στους τρεις βαθμούς. Είναι μοναδικό. Δείχνει την ποιότητα της ομάδας. Αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχημένο ποδόσφαιρο. Ξέρουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε πολλά στο Μόναχο.

Αυτό που κάνει η Μπάγερν είναι καλό, αλλά είμαστε και εμείς σε καλό δρόμο και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη πρόκληση», πρόσθεσε.

Ο αγώνας του Σαββάτου είναι ο πρώτος από τους έξι εκτός έδρας αγώνες της Ντόρτμουντ στους επόμενους επτά αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών για το Champions League στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα και στη Μάντσεστερ Σίτι στις 5 Νοεμβρίου.

Αλλά ο Κόβατς είπε ότι δεν είχε νόημα να προσπαθήσει η ομάδα της να παίξει με ασφάλεια στο Μόναχο, με τους Βαυαρούς να κυριαρχούν στους αγώνες από την αρχή.

«Η Μπάγερν κερδίζει τους αγώνες της κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε πρόκειται για το να διατηρήσουμε το παιχνίδι ανοιχτό για όσο το δυνατόν περισσότερο», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά, να είμαστε συμπαγείς και να κρατήσουμε τον αντίπαλο μακριά. Αν ενεργήσεις με λίγο φόβο στο Μόναχο, θα είναι δύσκολο. Δεν λειτουργεί για τις ομάδες να πηγαίνουν εκεί και απλώς να αμύνονται. Σκοράρουν τέσσερα γκολ ανά παιχνίδι. Αλλά έχουμε και εμείς ικανότητες στην επίθεση και πρέπει να τους ασκήσουμε πίεση».

