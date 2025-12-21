Λουίζ: «Ξέρω πολλά χρόνια τους ιδιοκτήτες της Πάφου, γνωρίζουν ότι το επόμενο βήμα θα είναι να γίνω προπονητής»

Δηλώσεις στον Gianluca di Marzio παραχώρησε ο Νταβίντ Λουίζ στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ που ετοίμασε o Iταλός γνωστός δημοσιογράφος για την Πάφο.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας μιλώντας για την επιλογή του να έρθει στην Κύπρο για λογαριασμό της παφιακής ομάδας τόνισε ότι γνωρίζει τους ιδιοκτήτες της εδώ και χρόνια και ότι οι ίδιοι τον κάλεσαν για να συνεργαστούν, σημειώνοντας πως ξέρουν την πρόθεσή του να γίνει προπονητής και αφήνοντας να νοηθεί ότι η Πάφος ενδέχεται να αποτελέσει το εφαλτήριο για το επόμενο του βήμα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ξέρω τους ιδιοκτήτες εδώ και πολλά χρόνια, πάντα μου μιλούσαν για το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε και να κάνουμε κάτι μαζί. Γνωρίζουν ότι το επόμενο βήμα μου θα είναι να γίνω προπονητής και εκείνη την περίοδο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποφάσισα να επιστρέψω στη Βραζιλία για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Απόλαυσα τη ζωή εκεί. Στη συνέχεια με κάλεσαν και μου είπαν «‘Ας κάνουμε κάτι μαζί», μου μίλησαν για την Πάφο, για τον σύλλογο και για το πώς θα μπορούσα να συμμετέχω και να βοηθήσω την ομάδα, πρώτα παίζοντας και μετά, στο μέλλον, κανείς δεν ξέρει, αλλά επίσης για να προετοιμάσω το επόμενο βήμα μου. Γι’ αυτό μετακόμισα εδώ και πραγματικά το απολαμβάνω».