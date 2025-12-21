ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοβαρό πλήγμα με Κρίστενσεν στην Μπαρτσελόνα

Οι χειρότεροι φόβοι στην Μπαρτσελόνα έγιναν πραγματικότητα όσον αφορά την κατάσταση του Αντρέας Κρίστενσεν. Ο Δανός κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στην προπόνηση του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός αποστολής για τον σημερινό αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στη Βιγιαρεάλ στο «Μαδριγάλ» (21/12, 17:15).

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, έναν σοβαρό τραυματισμό που θα τον κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για μεγάλο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται στους 3-4 μήνες.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Χάνσι Φλικ, ο οποίος βλέπει τις επιλογές του στο κέντρο της άμυνας να περιορίζονται αισθητά. Πλέον, διαθέσιμοι ως καθαροί στόπερ παραμένουν μόνο οι Πάου Κουμπαρσί και Έρικ Γκαρθία, καθώς ο Ζιλ Κουντέ χρησιμοποιείται κυρίως στα άκρα της άμυνας.

«Ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Αντρέας Κρίστενσεν, έχει μερική ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο, ως αποτέλεσμα ενός ατυχούς γυρίσματος του γονάτου του στην προπόνηση του Σαββάτου.

Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον παίκτη, επιλέχθηκε μια συντηρητική αγωγή. Ο χρόνος ανάρρωσης του παίκτη θα εξαρτηθεί από την πρόοδό του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

