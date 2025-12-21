ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρόκληση του Πιντσέλι με Ομόνοια και ο φύλακας άγγελος του Εθνικού

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Μεγάλο κίνητρο και για τους δύο ο αγώνας με την Ομόνοια

Ο Εντουάρτο Πιντσέλι θα έχει την ευθύνη της ομάδας στο αυριανό ματς με την Ομόνοια. Και για τον ίδιο τον Πιντσέλι αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση το πρώτο κοουτσάρισμα στον Αχνιώτικο πάγκο. Ο Πιντσέλι που προετοίμασε όλη την εβδομάδα θα έχει ως βοηθό του τον Χρίστο Πογιατζιή.

Ο Φλόρες

Ο Λούκας Φλόρες θα είναι ο φύλακας άγγελος των δικτύων και στον αγώνα με την Ομόνοια. Ο Ιωακείμ Τούμπας είναι παροπλισμένος λόγω τραυματισμού οπότε και ο Φλόρες θα είναι ξανά βασικός. Ο νεαρός Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ήταν στην σκιά του Τούμπα ολόκληρο τον πρώτο γύρο. Ο τραυματισμός του Τούμπα τον έφερε ξανά βασικό στην εστία του Εθνικού.

Η ευκαιρία και το κίνητρο

Στα τελευταία παιχνίδια που παίζει δείχνει πώς ο πάγκος του στοίχισε αφού δεν πατάει καλά στην Αχνιώτικη εστία. Θέλει χρόνο και παιχνίδια για να ανέβει. Το παιχνίδι με την Ομόνοια αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία για τον Φλόρες να δείξει την αξία του. Επίσης έχει και το έξτρα κίνητρο απέναντι σε μεγάλη ομάδα να κρατήσει το μηδέν παθητικό. Να σημειωθεί πως το όνομα του Φλόρες που το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι παίζει για κάποιες ομάδες.

Με απουσίες και αλλαγές

Στον αυριανό αγώνα με την Ομόνοια ο Εθνικός θα πάει με σημαντικές απουσίες. Εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας είναι ο Οφόρι λόγω καρτών και οι τραυματίες Τούμπας και Ροντριγκίνιο. Σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στην ήττα από τον Ακρίτα θα γίνουν κάποιες αλλαγές.

