Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού με Μεντιλίμπαρ

Όπως όλα δείχνουν οδεύουμε σε Happy End σχετικά με την επέκταση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 (το τωρινό έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι).

Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που υπήρξαν τις περασμένες εβδομάδες μεταξύ των δύο πλευρών και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, με τη συγκεκριμένη ανανέωση να είναι η 3η του Ισπανού προπονητή στη θητεία του στον «ερυθρόλευκο» πάγκο και 4ο συμβόλαιο συνολικά.

Να θυμίσουμε πως ο 64χρονος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία του Ολυμπιακού τον Φλεβάρη του 2024 και έκτοτε μετράει 97 παιχνίδια με απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες, 14 ήττες και έχοντας κατακτήσει τόσο νταμπλ πέρσι όσο και το Conference League που αποτέλεσε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο.

