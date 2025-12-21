Βελτιωμένη η κατάσταση στο «Στέλιος Κυριακίδης» ενόψει του Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Η έντονη βροχόπτωση το μεσημέρι της Κυριακής (21/12) είχε αποτέλεσμα να επηρεαστεί ο αγωνιστικός χώρος του «Στέλιος Κυριακίδης» που στις 19:00 είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει το ντέρμπι μεταξύ Πάφου και ΑΠΟΕΛ.

Ωστόσο, πλέον η κατάσταση του χλοοτάπητα κρίνεται σχετικά ικανοποιητική εφόσον το νερό απορροφήθηκε και φαίνεται να μην τίθεται, προς το παρόν τουλάχιστον, θέμα αναβολής της αναμέτρησης.

Όλα δείχνουν πως το ντέρμπι θα διεξαχθεί κανονικά με μοναδική επιφύλαξη το ενδεχόμενο επανάληψης των καιρικών φαινομένων των προηγούμενων ωρών που τυχόν καταστήσουν τον χλοοτάπητα εκ νέου ακατάλληλο.