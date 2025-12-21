Υπερπρωταθλήτρια στην Αργεντινή η Εστουντιάντες

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Εστουντιάντες νίκησε 2-1 την Πλατένσε στο Μπουένος Αϊρες και κατέκτησε το "Trofeo de Campeones", με αποτέλεσμα να «στεφθεί» υπερπρωταθλήτρια στην Αργεντινή.

Η Πλατένσε «άνοιξε το σκορ» στο 50΄ με τον Φράνκο Σαπιόλα, ωστόσο η Εστουντιάντες ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκας Αλάριο. Ο 33χρονος επιθετικός «βρήκε δίχτυα» στο 79΄ και στις καθυστερήσεις (90+1΄) και χάρισε στην ομάδα από τη Λα Πλάτα τον τελευταίο τίτλο του 2025.

Στο "Trofeo de Campeones" μετέχουν οι νικητές του τουρνουά Apertura και του τουρνουά Clausura. Η Εστουντιάντες νίκησε 5-4 στα πέναλτι τη Ρασίνγκ Κλουμπ στον τελικό του τουρνουά Clausura, ενώ η Πλατένσε πήρε το «εισιτήριο» για το "Trofeo de Campeones" ως η πρωταθλήτρια του Apertura.