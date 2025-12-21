ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ του Ρονάλντο, το πανηγύρισε σαν εκείνον και τον αποκάλεσε GOAT

Ο Κίλιαν Μπαπέ ισοφάρισε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο για τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος από παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και το πανηγύρισε σαν εκείνον.

Ο Κίλιαν Μπαπέ έγινε και επίσημα ο «ρέκορντμαν» της Ρεάλ Μαδρίτης, μιας και ισοφάρισε ένα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2013. Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε για ακόμη μία φορά στη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Σεβίλλης και έφτασε τα 59 γκολ με την φανέλα της «βασίλισσας» σε ένα μόνο ημερολογιακό έτος, κάτι που είχε καταφέρει στο παρελθόν μόνο ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Ο 27χρόνος διεθνής μάλιστα, επέλεξε να γιορτάσει αυτό του το κατόρθωμα σαν τον Πορτογάλο ομόλογο του και έτσι αφού ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έγραψε το τελικό 2-0 έκανε το χαρακτηριστικό «Siu», αφιερώνοντας με αυτόν τον τρόπο το τέρμα του στο ποδοσφαιρικό του είδωλο.

Ακόμη, μετά την λήξη της αναμέτρησης ο Μπαπέ ανάρτησε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με την φωτογραφία του από τους πανηγυρισμούς, συνοδευόμενη από μία λεζάντα που έγραφε: «Να πιστεύεις στα όνειρα σου. Μεγάλε Κριστιάνο», μαζί με δύο emojis, ενός στέμματος και μιας κατσίκας, υποδεικνύοντας ότι ο 40χρόνος επιθετικός είναι ο GOAT του αθλήματος (Greatest Of All Time).

gazzetta.gr

Διαβαστε ακομη