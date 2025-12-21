ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμφάνιση-«σταθμός» για τον Βλαχοδήμο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και αποθέωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εμφάνιση-«σταθμός» για τον Βλαχοδήμο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και αποθέωση

Αν και η Σεβίλλη ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης (0-2), ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Αν και δύσκολα, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να λυγίσει τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και να επικρατήσει με 2-0 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Για τους φιλοξενούμενος δεν ήταν πολλοί εκείνοι που ξεχώρισαν, όμως η εμφάνιση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου κόντρα στα αστέρια των Μαδριλένων, ήταν εντυπωσιακή και εκ των κορυφαίων του στη φετινή σεζόν.

Ο διεθνής πορτιέρε είχε τέσσερις αρκετά δύσκολες επεμβάσεις απέναντι στον Μπαπέ και την παρέα του με αποκορύφωμα εκείνη του 79ου λεπτού κόντρα στον Ροντρίγκο.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τερματοφύλακας εξουδετέρωσε μόλις στο 5ο λεπτό το τετ-α-τετ του Ντίαθ και στη συνέχεια νίκησε τον Μπαπέ δύο φορές μέσα σε επτά λεπτά μέσα στην περιοχή. Αρχικά στο 51ο λεπτό μπλόκαρε το δυνατό πλασέ του και στη συνέχεια απέκρουσε την εξ επαφής κεφαλιά του, με τη βοήθεια του δοκαριού.

Και φτάνουμε στο 79', με το σκορ στο 1-0 για τη Ρεάλ (άπιαστη η κεφαλιά του Μπέλινγκχαμ στο 38'). Ο Μπαπέ δίνει στον Ροντρίγκο, εκείνος ανάμεσα σε αρκετά κορμιά καταφέρνει να δώσει το απαραίτητο ύψος στην μπάλα για να εκτελέσει με τη μία με βολέ όμως ο Βλαχοδήμος απογειώθηκε και απέκρουσε με δυσκολία σε κόρνερ, ξανά με τη βοήθεια του δοκαριού.

Τελικά το τελικό 2-0 για τους «μερένχες» ήρθε από την άσπρη βούλα, όπου ο Μπαπέ ευστόχησε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Φυσικά, η αντίδραση των οπαδών της Σεβίλλης ήταν επική, με πολλούς να γράφουν στα social media ότι ο Έλληνας πορτιέρε είναι ο λόγος που η Σεβίλλη δεν βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη αλλά και τον θεωρούν ως «μία λαμποργκίνι σε φτωχό σπίτι».

gazzetta.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με ανατροπή η ΑΕΚ έδιωξε το... φάντασμα των Χριστουγέννων

Ελλάδα

|

Category image

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ για την αναβολή του Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ και το τι μέλλει γενέσθαι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θα τα δώσουμε όλα να πετύχουμε τον στόχο μας»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Πάτησε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Κότσαρης απέτρεψε τη συντριβή!

Ελλάδα

|

Category image

«Είμαι εδώ γιατί χρειαζόταν αλλαγή – Είμαι Αργεντίνος, αγαπώ την πίεση»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιτέλους νίκη και... βήμα σωτηρίας για Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και η Τσέλσι για Καρέτσα, «τον θέλει για το καλοκαίρι 2026»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι άρπαξε το τρίποντο από την Ε.Ν. Ύψωνα ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας για το τελευταίο του 2025

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Βίλα νίκησε και τη Γιουνάιτεντ, έγραψε ιστορία και συνεχίζει να ονειρεύεται!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε λυτρωτή τον Μάρκες ο Λοσάδα έκανε ξεκίνημα με το δεξί

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι 22 που θα... ξεκινούσαν το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποχαιρέτησε το 2025 με εκτός έδρας τεσσέρα η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενημέρωση από ΑΠΟΕΛ για όσους πήραν εισιτήριο για Πάφο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διπλό για την Ανόρθωση κόντρα στον Διγενή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη