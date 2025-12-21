Εμφάνιση-«σταθμός» για τον Βλαχοδήμο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και αποθέωση

Αν και δύσκολα, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να λυγίσει τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και να επικρατήσει με 2-0 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Για τους φιλοξενούμενος δεν ήταν πολλοί εκείνοι που ξεχώρισαν, όμως η εμφάνιση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου κόντρα στα αστέρια των Μαδριλένων, ήταν εντυπωσιακή και εκ των κορυφαίων του στη φετινή σεζόν.

Ο διεθνής πορτιέρε είχε τέσσερις αρκετά δύσκολες επεμβάσεις απέναντι στον Μπαπέ και την παρέα του με αποκορύφωμα εκείνη του 79ου λεπτού κόντρα στον Ροντρίγκο.

🔥 La de Vlachodimos (🇬🇷 |#SevillaFC).

No lo dejen marcharpic.twitter.com/XUQ4Wh1dbE — Fútbol Nervión (@futbolnervion19) December 21, 2025

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τερματοφύλακας εξουδετέρωσε μόλις στο 5ο λεπτό το τετ-α-τετ του Ντίαθ και στη συνέχεια νίκησε τον Μπαπέ δύο φορές μέσα σε επτά λεπτά μέσα στην περιοχή. Αρχικά στο 51ο λεπτό μπλόκαρε το δυνατό πλασέ του και στη συνέχεια απέκρουσε την εξ επαφής κεφαλιά του, με τη βοήθεια του δοκαριού.

Και φτάνουμε στο 79', με το σκορ στο 1-0 για τη Ρεάλ (άπιαστη η κεφαλιά του Μπέλινγκχαμ στο 38'). Ο Μπαπέ δίνει στον Ροντρίγκο, εκείνος ανάμεσα σε αρκετά κορμιά καταφέρνει να δώσει το απαραίτητο ύψος στην μπάλα για να εκτελέσει με τη μία με βολέ όμως ο Βλαχοδήμος απογειώθηκε και απέκρουσε με δυσκολία σε κόρνερ, ξανά με τη βοήθεια του δοκαριού.

Τελικά το τελικό 2-0 για τους «μερένχες» ήρθε από την άσπρη βούλα, όπου ο Μπαπέ ευστόχησε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Φυσικά, η αντίδραση των οπαδών της Σεβίλλης ήταν επική, με πολλούς να γράφουν στα social media ότι ο Έλληνας πορτιέρε είναι ο λόγος που η Σεβίλλη δεν βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη αλλά και τον θεωρούν ως «μία λαμποργκίνι σε φτωχό σπίτι».

gazzetta.gr