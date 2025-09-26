ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κρίσιμο τεστ του ΑΠΟΕΛ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το κρίσιμο τεστ του ΑΠΟΕΛ!

Μετά τις τρεις εκτός έδρας νίκες με σχετικά αδύνατες ομάδες, οι γαλαζοκίτρινοι πρέπει να δείξουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν φέτος, έχοντας απέναντί τους μια δυνατή ομάδα με φιλοδοξίες, όπως ο Απόλλωνας.

Ο ΑΠΟΕΛ λοιπόν θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις φετινές δυνατότητές του. Και, αν το κάμει, θα εκτοξεύσει τον ενθουσιασμό των οπαδών του και ίσως ανοίξει και τα χέρια των επενδυτών (σ.σ. μάλλον θα βρίσκονται στο ΓΣΠ) για να επενδύσουν ακόμα περισσότερα. Για αυτό λοιπόν και ο κυριακάτικος αγώνας είναι τεράστιας σημασίας.

Μπορεί και εκπλήξεις...

Όσον αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Πάμπλο Γκαρσία, δεν αποκλείεται να έχουμε και μια - δυο εκπλήξεις καθώς ο Ουρουγουανός προπονητής κάθε φορά που γυρίζει προς τον πάγκο της ομάδας του βλέπει παίκτες οι οποίοι στη μέρα τους μπορεί να κάμουν τη διαφορά. Βέβαια είναι και το άλλο, ο κ. Γκαρσία μέχρι τώρα μας έδειξε ότι δεν είναι ο προπονητής των μεγάλων αλλαγών. Η μόνη κίνηση  αιφνιδιασμού που έκανε μέχρι τώρα ήταν η αλλαγή του Μπέλετς με τον Περέιρα στο παιχνίδι με τον Ακρίτα. Από εκεί και πέρα είναι οι τέσσερις αλλαγές που γίνονται από το 65’ και μετά... Για να δούμε, την Κυριακή κάτι θα αλλάξει ή ο Πάμπλο Γκαρσία θα χρησιμοποιήσει τη γνωστή συνταγή; 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντιόγκο Ζότα: Ο Σλοτ επιβεβαίωσε πως η Λίβερπουλ πλήρωσε όλο τον μισθό στην οικογένειά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Άρης Λεμεσού-Εθνικός Άχνας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ για λόγους ασφαλείας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα εξαφάνισαν όλα οι Παφίτες!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρόσα: «Γουστάρω την αύρα και το ποδόσφαιρο που παίζουμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το κρίσιμο τεστ του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η συγκινητική ιστορία του Γιάννη με τα 75 ευρώ, όταν έμεινε μετεξεταστέος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Μένουν 11άδα με Βόλο Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης

Ελλάδα

|

Category image

ΣΥ.Φ.ΑΕΛ: «Ζητήσαμε άμεσες συναντήσεις με του υπεύθυνους για τα αγωνιστικά και ζητήσαμε να επιστρέψει η ηρεμία»

ΑΕΛ

|

Category image

Βγήκαν νέα για Άιτινγκ ενόψει της εξόδου της Ομόνοιας στο «Α. Παπαδόπουλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Apollon Ladies – Ομόνοια διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Όταν φεύγεις από τον Σεπτέμβριο...

ΑΕΛ

|

Category image

Aποκλεισμός για την Σάκκαρη στο Πεκίνο

Τένις

|

Category image

Κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Η πρώτη αντίδραση

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη