Το κρίσιμο τεστ του ΑΠΟΕΛ!

Ο ΑΠΟΕΛ λοιπόν θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις φετινές δυνατότητές του. Και, αν το κάμει, θα εκτοξεύσει τον ενθουσιασμό των οπαδών του και ίσως ανοίξει και τα χέρια των επενδυτών (σ.σ. μάλλον θα βρίσκονται στο ΓΣΠ) για να επενδύσουν ακόμα περισσότερα. Για αυτό λοιπόν και ο κυριακάτικος αγώνας είναι τεράστιας σημασίας.

Μπορεί και εκπλήξεις...

Όσον αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Πάμπλο Γκαρσία, δεν αποκλείεται να έχουμε και μια - δυο εκπλήξεις καθώς ο Ουρουγουανός προπονητής κάθε φορά που γυρίζει προς τον πάγκο της ομάδας του βλέπει παίκτες οι οποίοι στη μέρα τους μπορεί να κάμουν τη διαφορά. Βέβαια είναι και το άλλο, ο κ. Γκαρσία μέχρι τώρα μας έδειξε ότι δεν είναι ο προπονητής των μεγάλων αλλαγών. Η μόνη κίνηση αιφνιδιασμού που έκανε μέχρι τώρα ήταν η αλλαγή του Μπέλετς με τον Περέιρα στο παιχνίδι με τον Ακρίτα. Από εκεί και πέρα είναι οι τέσσερις αλλαγές που γίνονται από το 65’ και μετά... Για να δούμε, την Κυριακή κάτι θα αλλάξει ή ο Πάμπλο Γκαρσία θα χρησιμοποιήσει τη γνωστή συνταγή;